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Балканский циклон идёт... Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в выходные

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в выходные в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Балканский циклон идёт... Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в выходные

"Балканский циклон, нацелившись на соседнюю Украину, уже в пятницу накроет Беларусь полями дождевых облаков и существенно пополнит копилку осадков. На сегодня особенный дефицит осадков ощущается в южных регионах страны", - отметили синоптики.

В пятницу, 29 мая, погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от южного циклона, центр которого в дневные часы прогнозируется между Гомелем и Черниговом. Поэтому будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку пройдут дожди, временами сильные, грозы. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируют сильные дожди, местами грозы. Ветер будет северный, северо-восточный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 13-18, по юго-востоку - 19-23 градуса выше нуля.

В предстоящие выходные Беларусь окажется под влиянием активных малоподвижных атмосферных фронтов от южного циклона, центр которого переместится на Брянскую область. Поэтому сохранится ненастная погода.

В субботу, 30 мая, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут продолжительные дожди, днем по юго-восточной части местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет северо-восточный, северный умеренный, ночью по западу, днем на большей части территории сильный порывистый. Ночью прогнозируется 8-15 градусов тепла, днем - 13-20 выше нуля, по северо-востоку - до плюс 23 градусов.

В воскресенье, 31 мая, будет облачно, днем с прояснениями. Временами ожидаются дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северо-восточный, на большей части территории - сильный порывистый. Температура воздуха составит 8-15 градусов тепла, днем - плюс 15-20, по северу - до 22 градусов выше нуля.

Балканский циклон идёт... Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в выходные

В начале следующей недели атмосферное давление вырастет, облаков и дождей станет меньше, ветер начнет стихать. В понедельник, 1 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный. Ночью будет от 6 до 12 градусов тепла, днем - плюс 14-21 градус.

По предварительному прогнозу, в первой пятидневке июня настоящего летнего тепла не будет.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в выходные в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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