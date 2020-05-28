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В Минске спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше многоэтажки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 28 мая в Минске на улице Шугаева, 17 мужчина находился на крыше многоэтажки.
Как
Около часа правоохранители разговаривали с гражданином, после чего он спустился сам.
Ранее в Минске при помощи куба жизни была спасена женщина.
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Новости Беларуси. Днём 28 мая в Минске на улице Шугаева, 17 мужчина находился на крыше многоэтажки. Как сообщает Минское ГУМЧС, спасатели развернули возле дома куб...
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