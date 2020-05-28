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В честь тех, кто охраняет белорусскую границу. Какие мероприятия проходят в День пограничника в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником командование, личный состав и ветеранов службы поздравил Президент.
28 мая во всех соединениях и частях защитники рубежей чтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага. В столице состоялось возложение цветов и венков к монументу Победы, а также шествие на Остров мужества и скорби.
В 2020 году белорусской пограничной службе исполняется 102 года. Она прошла долгий путь развития, теперь акцент на внедрение новых способов современной охраны государственных рубежей.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Если взять комплекс заставы Хойники, это будет комплекс в виде системы интегрированной охраны границы, который может с одного пункта управления контролировать на первом этапе до 100 километров границы, а в последующем – до 300 километров. Я скажу с уверенностью, что такого принципа и способа охраны границ на постсоветском пространстве, по-моему, нет.
Сейчас протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. За 2019 год было оборудовано порядка 60 новых рубежей охраны, создано более 90 километров заграждений. Самостоятельно и вместе с правоохранительными органами наши пограничники за 2019 год пресекли 20 каналов незаконной миграции и 18 каналов контрабанды наркотиков.
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В честь тех, кто охраняет белорусскую границу. Какие мероприятия проходят в День пограничника в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником командование, личный состав...
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