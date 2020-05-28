Минчанин годами преследовал соседку из-за её собаки и в итоге сжег дачу её родителей

Источник материала: ОНТ

Настоящая детективная история с поджогом и слежкой в интернете развернулась в Минске и Минской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Миноблисполкома.

Началась эта история еще в 2015 году, однако выяснить все обстоятельства и раскрыть дело стражам порядка удалось только сейчас. Причиной к расследованию послужили два пожара в Дзержинском районе Минской области, когда сначала, в феврале 2020 года, сгорел дачный дом 66-летнего жителя Минска, а затем, уже в марте, сгорела и стоявшая напротив летняя кухня.





После первого инцидента у пожарных и милиционеров не было оснований полагать, что мог иметь место поджог. Само здание тогда выгорело до фундамента, однако его хозяева находились в добрых отношениях со всеми соседями. Поэтому в качестве причины пожара было названо короткое замыкание. Однако, когда спустя месяц сгорела и летняя кухня, куда электричество не было проведено, появились подозрения на поджог. Именно тогда хозяева дачи вспомнили, что у их дочери есть неизвестный недоброжелатель.





Дочь проживает в Минске, в частном блокированном доме с небольшим участком, огороженным забором. В 2014 году родители подарили ей щенка овчарки. Когда собака немного подросла её поселили в будке на участке. У соседей никогда не возникало жалоб по поводу собаки, так как та не выбегала за пределы участка, хоть иной раз и могла облаять прохожего.

Тем не менее уже в феврале 2015 года минчанка обнаружила приколотую к забору записку от анонимных «жильцов соседних домов» с требованием избавиться от собаки, так как она мешает им свои лаем. Уже спустя несколько дней в её окно прилетел первый кирпич, а еще спустя некоторое время на заборе появилась еще одна запаска. На сей раз «жильцы соседних домов» предупреждали, что если собака не исчезнет, они выбьют все окна в доме.

Следующие несколько лет недоброжелатель терроризировал женщину, постоянно разбивая окна камнями и пустыми бутылками, а также выкидывая на придомовой участок пакеты с мусором. В 2016 году неизвестный дважды пытался поджечь забор, облил калитку краской, а чуть позже на женщину начали поступать анонимки в Налоговую службу, в которых говорилось о том, что она якобы организовала нелегальную торговлю цветами.

Однако по-настоящему женщина испугалась после поджога её дома. Только тогда она увезла собаку на дачу к родителям. Но уже под Новый год она решила вернуть пса домой, попросив о помощи своего знакомого. Спустя сутки машина, на которой перевозили собаку, сгорела. А спустя еще некоторое время в одной из соцсетей появилась страница с фото и данными минчанки, где от ее имени было выложено признание в поджоге авто. А еще спустя некоторое время сгорели дом и летняя кухня на даче у её родителей.

Узнав об этой истории, оперативники уже не сомневались в том, что поджоги были делом рук именно «жильцов соседних домов». Довольно быстро круг подозреваемых был сужен до двух человек. Первый подозреваемый сам открыл дверь оперативникам и ему довольно быстро удалось доказать свою непричастность к поджогу. А вот в квартире второго подозреваемого дверь милиционерам так никто и не открыл. Для проведения обыска милиционерам пришлось найти мать подозреваемого, которая передала им ключ от квартиры сына.

Попав внутрь, милиционеры обнаружили 20-литровую канистру с остатками бензина, компьютер, а также тетради с дневниками подозреваемого. Содержание дневников оказалось впечатляющим: каждая тетрадь начиналась с титульного листа с надписью «Моя борьба», а напротив даты, когда сгорел автомобиль, была сделана пометка «сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой». При этом последние листы в тетради были вырваны, однако и остальных записей оказалось достаточно для задержания мужчины.

Впрочем, сам подозреваемый не стал отрицать, что поджоги – это его рук дело. Он также объяснил, как ему удалось найти дачу родителей девушки – её он нашел по геотегам на фото с дачи, выложенном в соцсети одного из членов семьи потерпевшей.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за поджог. Его причастность к другим эпизодам будет установлена в ходе следствия.

Фото: ГУВД Миноблисполкома

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