Названа полезная альтернатива чашке кофе

Источник материала: Tut.by

Аспиранты Университета Западного Онтарио и Университета Британской Колумбии (Канада) рассказали о том, почему полезной заменой чашке кофе может оказаться 20-минутная прогулка, пишет The Conversation .





Что не так с кофе

Кофеин связан с рядом положительных эффектов: повышение бодрости, энергии и настроения.

Но хорош он не для всех. Некоторые испытывают негативные последствия от потребления кофеина: усиление симптомов тревоги , мышечный тремор . Не рекомендован кофе детям и беременным женщинам.

В какой-то момент большинство потребителей кофе испытают на себе неблагоприятные последствия абстинентного синдрома: головная боль, усталость, раздражительность.

Есть ли что-то, что могло бы дать нам преимущества кофе — но без побочных эффектов? Ответом могут стать аэробные упражнения.

Кофе против упражнений

В лаборатории Университета Западного Онтарио сравнили , как упражнения и кофеин влияют на кратковременную память. Именно ее мы используем, когда, например, в продуктом магазине пытаемся вспомнить, что же планировали купить. Эта способность временно хранить информацию и оперировать ею для выполнения задачи влияет на нашу успешность в учебе и работе.

В исследовании одной группе здоровых взрослых предложили 20-минутную быструю прогулку, а другой — дозу кофеина, эквивалентную маленькой чашке кофе.

Оказалось, что «доза» упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина в улучшении кратковременной памяти — как у взрослых, которые регулярно потребляют кофеин, так и у тех, кто этого не делает. Этот результат позволяет предположить, что замена кофе аэробными упражнениями вроде 20-минутной прогулки может не только взбодрить наш ум, как делает это кофе, но и дать другие, хорошо известные преимущества для здоровья от физической активности.

Второй эксперимент, который провели в Канаде, был связан с симптомами отказа от кофе. На этот раз испытуемых, любителей кофе попросили продержаться 12 часов без этого напитка, затем в лаборатории оценили симптомы отмены: усталость, трудности с концентрацией внимания, ворчливость, отсутствие мотивации и головную боль. Оказалось, что на краткосрочную память 12 часов без кофе не повлияли. А оживленная 20-минутная прогулка помогла уменьшить симптомы абстиненции, особенно усталость и подавленное настроение.

Как именно аэробные упражнения уменьшают симптомы отмены кофеина? На этот счет еще много споров, но предыдущие исследования предполагали улучшение кровотока в мозге, высвобождение нейротрофических факторов (они как бы являются «пищей» для клеток мозга) и высвобождение гормонов, таких как дофамин и адреналин, которые связаны с настроением и энергией.

Исследователи заключают: возможно, что-то такое простое, как быстрая прогулка во время обеденного перерыва может помочь в борьбе с энергетическим спадом во второй половине дня — не хуже чашки кофе. А для людей, которые хотят отказаться от этого напитка, такие короткие и легкие аэробные тренировки помогут справиться с симптомами отмены — и принести пользу для здоровья в целом.