Представлена новая периодическая таблица элементов

Источник материала: Tut.by

В Киотском университете в Японии заявили о создании периодической таблицы элементов, отличной от таблицы Менделеева. Об этом говорится в статье, размещенной в журнале Foundations of Chemistry .



Фото: Kyoto University/Yoshiteru Maeno/Kouichi Hagino

Таблица Менделеева построена на принципе расположение электронов в атоме, это удобно химикам. Физикам-ядерщикам важнее знать расположение протонов и нейтронов в ядре. В 1963 году даже была создана модель, по которой протоны и нейтроны в ядре организованы в оболочки — за это достижения была присуждена Нобелевская премия.

Исследователи из Киотского университета — Коуити Хагино (Kouichi Hagino) и Еситэру Маэно (Yoshiteru Maeno) — создали периодическую таблицу, базирующуюся на строении протонных оболочек атомных ядер. За отправную точку они приняли ядра с заполненными протонными оболочками — гелий, кислород, кальций, никель, олово, свинец и элемент флеровий. Число их протонов в ядрах соответственно равняется 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 114. Эти и еще некоторые элементы расположили в одном столбце по аналогии столбцу с инертными газами в таблице Минделеева. Так они создали свою таблицу, состоящую из восьми строк.

Ученые добавили, что из ядерная периодическая таблица показывает, что ядра имею сферическую форму вблизи указанных выше «магических чисел». Впрочем, новых знаний таблица не несет, а лишь переизобретает форму.