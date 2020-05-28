Источник материала: Новости Волковыска

Белорусская железная дорога до 1 июля продлевает срок действия новой схемы рассадки в поездах с нумерованными местами, сообщается на сайте БЖД.

Эта рассадка была введена 15 апреля. Ее цель – соблюдение социальной дистанции между пассажирами в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

Согласно этому решению в купе могут ехать не более двух человек, а в одном отсеке плацкартного вагона – максимум три человека. Тем, гражданам, кто оформляет билеты одним заказом, можно купить три или четыре места в купе, если оно было полностью свободно.

В вагонах с местами для сидения в ряду на два места пассажир будет сидеть у окна. Если ряд предполагает три места, то один человек также будет размещен у окна, а другой – у прохода. Таким образом, средние сиденья останутся свободными.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.