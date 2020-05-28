ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Nissan меняет стратегию: компания закроет два завода и прекратит выпуск Datsun в России

28.05.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan объявила о намерении кардинально реструктурировать свой бизнес. Речь, в частности, идет о сокращении модельной гаммы и закрытии некоторых производственных площадок.


Это предусмотрено новой стратегией работы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в нынешней непростой экономической ситуации — компании-партнеры поделили «сферы влияния» на мировом рынке. Nissan впредь сосредоточится на таких рынках как Китай, Северная Америка и Япония и сократит свое присутствие в Европе. Так, в декабре этого года закроется предприятие в Барселоне, функционирующее с 1983 года и на котором сейчас занято 2400 работников — на заводе производятся пикап Navara и электровэн e-NV200.


Кроме того, четырехлетний план развития Nissan предусматривает прекращение работы завода в Индонезии и значительное сокращение модельного ряда бренда (до менее чем 55 моделей с нынешних 69). Ежегодный объем выпуска Nissan планируется уменьшить на 20% (до 5,4 миллионов единиц). Основное же внимание компания уделит кроссоверам (в первую очередь C-сегмента), электромобилям и беспилотным автомобилям.


В рамках новой стратегии принято решение и о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти в декабре этого года. При этом в ближайшие годы компания пообещала представить обновленные версии кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге. Также изучается возможность вывода на российский рынок нового электромобиля, но конкретики на этот счет пока нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Nissan объявила о намерении кардинально реструктурировать свой бизнес - речь, в частности, идет о сокращении модельной гаммы и закрытии некоторых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлена новая периодическая таблица элементов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика