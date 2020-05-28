Nissan меняет стратегию: компания закроет два завода и прекратит выпуск Datsun в России

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan объявила о намерении кардинально реструктурировать свой бизнес. Речь, в частности, идет о сокращении модельной гаммы и закрытии некоторых производственных площадок.





Это предусмотрено новой стратегией работы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в нынешней непростой экономической ситуации — компании-партнеры поделили «сферы влияния» на мировом рынке. Nissan впредь сосредоточится на таких рынках как Китай, Северная Америка и Япония и сократит свое присутствие в Европе. Так, в декабре этого года закроется предприятие в Барселоне, функционирующее с 1983 года и на котором сейчас занято 2400 работников — на заводе производятся пикап Navara и электровэн e-NV200.





Кроме того, четырехлетний план развития Nissan предусматривает прекращение работы завода в Индонезии и значительное сокращение модельного ряда бренда (до менее чем 55 моделей с нынешних 69). Ежегодный объем выпуска Nissan планируется уменьшить на 20% (до 5,4 миллионов единиц). Основное же внимание компания уделит кроссоверам (в первую очередь C-сегмента), электромобилям и беспилотным автомобилям.





В рамках новой стратегии принято решение и о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти в декабре этого года. При этом в ближайшие годы компания пообещала представить обновленные версии кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге. Также изучается возможность вывода на российский рынок нового электромобиля, но конкретики на этот счет пока нет.