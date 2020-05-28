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Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули»
Источник материала: СТВ
Перенесение сроков вступительной кампании обсуждали в программе
Анатолий Лазуркин, педагог, председатель Республиканского просветительского общественного объединения «Большая дружба»:
Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
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Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули»
Перенесение сроков вступительной кампании обсуждали в программе «В обстановке мира». Директор сельской гимназии о дистанционном обучении: «60% учителей, в...
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