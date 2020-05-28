Источник материала: Новости Волковыска

В один из банков Гродно 65-летний мужчина принёс для обмена купюру номиналом в 1000 евро, но она оказалась поддельной.

Сотрудница банка усомнилась в подлинности банкноты и сообщила об этом в милицию. Купюру изъяли в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ.

Экспертиза установила, что купюра является денежным билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года.

При этом неизвестные лица с помощью компьютерной техники изменили наименование банка эмитента и название валюты.





Таким образом купюра стала очень похожей на европейскую валюту. Мужчина рассказал, что несколько лет назад эти деньги достались ему в наследство от отца.

О том, что купюра может быть поддельной, он не знал. По данному факту проводится проверка.