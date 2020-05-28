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Гигантского трансформера установили в Клецке

28.05.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион».

Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий мехзавод».

Гигантского трансформера установили в Клецке

Гигантского трансформера установили в Клецке

Гигантского трансформера установили в Клецке

Высота фигуры 4 метра, а вес фигуры превышает 400 килограммов.

Гигантского трансформера установили в Клецке

Гигантского трансформера установили в Клецке

Гигантского трансформера установили в Клецке

Такой персонаж был выбран неслучайно. В одной из школ района дети изучают робототехнику.

Гигантского трансформера установили в Клецке

Скульптура посвящена новым технологиям.
 

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В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион». Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий...
 
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