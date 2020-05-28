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Гигантского трансформера установили в Клецке
Источник материала: СТВ
В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе
Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий мехзавод».
Высота фигуры 4 метра, а вес фигуры превышает 400 килограммов.
Такой персонаж был выбран неслучайно. В одной из школ района дети изучают робототехнику.
Скульптура посвящена новым технологиям.
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В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион». Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий...
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