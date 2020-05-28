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Коллапс белорусской промышленности: смерть "от ряда хронических заболеваний" на фоне пандемии
Источник материала: Партизан
Как белорусские предприятия работают в условиях пандемии
5,8 миллиардов рублей - это чистый убыток всех крупных и средних предприятий Беларуси с января по апрель 2020 года. В прошлом году за такой же период они сработали с чистой прибылью в 3,1 миллиарда рублей. Радио "Свабода" выясняет, почему так получилось и кого постиг наибольший кризис.
БелАЗ: с января выпуск самосвалов сократился в 2,5 раза
В апреле этого года БелАЗ выпустил всего 29 карьерных самосвалов, подсчитывает Белстат). В прошлогоднем апреле завод выпустил 72 самосвала, а в апреле 2018 — го - 83.Выпуск этой продукции падает 14 месяцев подряд.
БелАЗ - градообразующее предприятие в Жодино. На март чистый убыток всех предприятий Жодино составляли 17 миллионов рублей. В прошлом году в такой же период предприятия города имели прибыль 53 миллиона рублей.
Нефтепереработка: долги и убытки
Предприятия Новополоцка в начале года (январь-февраль) сработали с убытками в 28 миллионов рублей. В прошлом году в этот период их прибыль была 22,6 миллиона рублей. Основные предприятия города - "Нафтан" и "Полимир". По кредитам предприятия должны 14,5 миллиона рублей.
Эти проблемы связаны не с пандемией (так как начались раньше), а с перебоями в поставках нефти.
"Здесь сыграло больше не закрытие границ, а факторы отсутствия поставок российской нефти, это касается и нефтепереработки, транспорта», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Помимо предприятий, которые попали в кризис из-за внешних факторов временно, некоторые игроки белорусской промышленности годами берут кредиты от государства, но из минусов не выходят.
Согласно постановлению Совета министров от 14 апреля этого года увеличилась доля государства в уставных фондах 5 предприятий деревообработки и нескольких заводов, производящих бетон и продукты из него.
То есть предприятия поддержали финансово в очередной раз. Например, "Ивацевичдрев" получил 14 миллионов рублей поддержки, "Гомельдрев" - 1,1 миллиона рублей, Белорусский цементный завод - 4,8 миллиона.
Убытки всех заводов деревообработки за 2018 год - 256 миллионов рублей. Всего государство потратило на модернизацию деревообработки более 1 миллиарда долларов.
Согласно официальному порталу (https://portal.gov.by/), на котором публикуются отчеты о финансовой деятельности предприятий, все 9 деревообрабатывающих предприятий завершили 2018 год с чистыми убытками. Например "Борисовдрев" сработал с убытками на 17 миллионов рублей, "Витебскдрев" — на 16 миллионов.
Костюковичский цементный завод, который государство также поддержало, закончил 2019 год с убытками в 8,9 миллиона рублей. Чистый убыток Костюковичского района за 2 первых месяца этого года (еще при открытых границах) - 42,7 миллиона рублей, при убытках в 9,7 миллиона в прошлом году за такой же период.
"Предприятия, которые регулярно поддерживаются из бюджета, наносят урон всем налогоплательщикам. Такие предприятия нужно реструктуризировать, перепрофилировать или вообще закрывать. Но в Беларуси принято политическое решение их подкармливать из бюджета", - подытоживает Вадим Иосуб.
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