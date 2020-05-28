5,8 миллиардов рублей - это чистый убыток всех крупных и средних предприятий Беларуси с января по апрель 2020 года. В прошлом году за такой же период они сработали с чистой прибылью в 3,1 миллиарда рублей. Радио "Свабода" выясняет, почему так получилось и кого постиг наибольший кризис.





БелАЗ: с января выпуск самосвалов сократился в 2,5 раза

В апреле этого года БелАЗ выпустил всего 29 карьерных самосвалов, подсчитывает Белстат). В прошлогоднем апреле завод выпустил 72 самосвала, а в апреле 2018 — го - 83.Выпуск этой продукции падает 14 месяцев подряд.





БелАЗ - градообразующее предприятие в Жодино. На март чистый убыток всех предприятий Жодино составляли 17 миллионов рублей. В прошлом году в такой же период предприятия города имели прибыль 53 миллиона рублей.





Нефтепереработка: долги и убытки

Предприятия Новополоцка в начале года (январь-февраль) сработали с убытками в 28 миллионов рублей. В прошлом году в этот период их прибыль была 22,6 миллиона рублей. Основные предприятия города - "Нафтан" и "Полимир". По кредитам предприятия должны 14,5 миллиона рублей.





Эти проблемы связаны не с пандемией (так как начались раньше), а с перебоями в поставках нефти.





"Здесь сыграло больше не закрытие границ, а факторы отсутствия поставок российской нефти, это касается и нефтепереработки, транспорта», — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.





Помимо предприятий, которые попали в кризис из-за внешних факторов временно, некоторые игроки белорусской промышленности годами берут кредиты от государства, но из минусов не выходят.





Согласно постановлению Совета министров от 14 апреля этого года увеличилась доля государства в уставных фондах 5 предприятий деревообработки и нескольких заводов, производящих бетон и продукты из него.





То есть предприятия поддержали финансово в очередной раз. Например, "Ивацевичдрев" получил 14 миллионов рублей поддержки, "Гомельдрев" - 1,1 миллиона рублей, Белорусский цементный завод - 4,8 миллиона.





Убытки всех заводов деревообработки за 2018 год - 256 миллионов рублей. Всего государство потратило на модернизацию деревообработки более 1 миллиарда долларов.





Согласно официальному порталу (https://portal.gov.by/), на котором публикуются отчеты о финансовой деятельности предприятий, все 9 деревообрабатывающих предприятий завершили 2018 год с чистыми убытками. Например "Борисовдрев" сработал с убытками на 17 миллионов рублей, "Витебскдрев" — на 16 миллионов.





Костюковичский цементный завод, который государство также поддержало, закончил 2019 год с убытками в 8,9 миллиона рублей. Чистый убыток Костюковичского района за 2 первых месяца этого года (еще при открытых границах) - 42,7 миллиона рублей, при убытках в 9,7 миллиона в прошлом году за такой же период.









"Предприятия, которые регулярно поддерживаются из бюджета, наносят урон всем налогоплательщикам. Такие предприятия нужно реструктуризировать, перепрофилировать или вообще закрывать. Но в Беларуси принято политическое решение их подкармливать из бюджета", - подытоживает Вадим Иосуб.



"Гомсельмаш": долги и убытки

Чистый убыток всех промышленных организаций Гомеля за январь-февраль этого года-80 миллионов рублей. В прошлом году за такой же период они сработали в плюс на 155 миллионов.





Одно из основных предприятий - "Гомсельмаш", который производит комбайны. В первом квартале этого года изготовление комбайнов снижается. Прошлый год "Гомсельмаш" завершил с убытками в 30,8 миллиона рублей.





Задолженность белорусских предприятий в этом году увеличилась на 18,4% с начала года. По кредитам они виноваты 51,8 миллиарда рублей.





Министерство экономики: повлиял мировой кризис, пандемия и падение цен на нефть

В Министерстве экономики в ответ на запрос Свабоды сообщили, что на работу белорусских предприятий в первом квартале этого года повлиял «мировой финансово-экономический кризис, падение цен на нефть и пандемия COVID-19, которая усилила негативный эффект первых двух факторов».





По словам министерских специалистов, это обусловлено "экспортной ориентацией белорусской экономики".





«Во-первых, карантинные меры, предпринятые нашими торговыми партнерами, привели к сужению традиционных рынков сбыта для отечественных товаров. Во-вторых, на финансовые результаты повлияли полученные предприятиями убытки в результате переоценки активов и обязательств в иностранной валюте. В-третьих, сложная эпидемиологическая ситуация обусловила падение внутреннего спроса, которое, в первую очередь, отразилось на сфере услуг (туризм, транспорт, гостиничный бизнес, сферы досуга и общественного питания)», — сообщили в Министерстве экономики.









При этом в министерстве ждут улучшения ситуации, так как страны постепенно начинают отменять карантины.





«В данный момент мы наблюдаем постепенное ослабление карантинных мер у стран-партнеров, что должно оказать позитивное влияние на результаты внешней торговли и финансовое положение отечественных предприятий. Одновременно правительство принимает меры, чтобы ускорить восстановление экономики", - отвечают в Министерстве экономики Беларуси.





И добавляют, что "предприятиям необходимо повышать эффективность работы, снижать затраты и выпускать конкурентоспособные товары".