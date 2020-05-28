Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Распоряжением также утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br58 тыс. направлено на поддержку ста представителей талантливой молодежи и пяти коллективов художественного творчества.

Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств.

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.

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