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Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов

28.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов

 Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Распоряжением также утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br58 тыс. направлено на поддержку ста представителей талантливой молодежи и пяти коллективов художественного творчества.

Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств.

 

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.

https://www.belta.by/

 
 
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 Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики...
 
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