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Выборы: на счетах претендентов в кандидаты до 155 тысяч

28.05.2020 16:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Центризбирком опубликовал данные о первых поступлениях на избирательные счета претендентов в президенты Беларуси.

Претенденты в президенты открывают специальные избирательные счета, с которых они и финансируют деятельность в рамках предвыборной гонки. Согласно действующему законодательству, размер избирательного фонда не может превышать девяти тысяч базовых величин, то есть 243 тысяч рублей.

Спустя неделю после старта сбора подписей избирательные счета открыла половина претендентов. Так, на сегодня они есть у Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Валерия Цепкало, Александра Таболича, Анны Канопацкой и Сергея Череченя, сообщает «Спутник-Беларусь».

Больше всего средств поступило в предвыборный фонд Виктора Бабарико: 154,9 тысячи рублей, уже потрачено чуть больше 23,4 тысячи. На счету Валерия Цепкало – 29,2 тысячи рублей (потрачено 1285,57), Анны Канопацкой – 3 тысячи рублей (потрачено 2,4 тысячи).

Наконец, на счет Андрея Дмитриева пока поступили два рубля, а остальным заявителям – ничего.

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также из пожертвований. Предприятия могут выделить до 50 базовых величин, жители Беларуси — до 20.

Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси активно собирают подписи. Своими успехами уже поделился Виктор Бабарико, которому удалось собрать 35 тысяч подписей за свою кандидатуру.

Напомним, что с 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Собирать подписи будут 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами. Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

 
 
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Центризбирком опубликовал данные о первых поступлениях на избирательные счета претендентов в президенты Беларуси.
 
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