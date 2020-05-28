100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов получат поддержку спецфонда Президента

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал распоряжение, в которым принято решение о финансировании расходов спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Размер финансирования из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента составит 710 тыс. рублей.

Данным распоряжением утверждено также решение совета спецфонда – более 58 тыс. рублей направить на поддержку пяти коллективов художественного творчества и 100 представителей талантливой молодежи.

Победители республиканских и международных фестивалей и конкурсов в области хореографического, музыкального, изобразительного, циркового и других видов искусств отмечены поощрениями фонда.

Фото: Рамиля Насибулина / БЕЛТА

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