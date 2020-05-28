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100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов получат поддержку спецфонда Президента
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение, в которым принято решение о финансировании расходов спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2020 году,
Размер финансирования из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента составит 710 тыс. рублей.
Данным распоряжением утверждено также решение совета спецфонда – более 58 тыс. рублей направить на поддержку пяти коллективов художественного творчества и 100 представителей талантливой молодежи.
Победители республиканских и международных фестивалей и конкурсов в области хореографического, музыкального, изобразительного, циркового и других видов искусств отмечены поощрениями фонда.
Фото: Рамиля Насибулина / БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал распоряжение, в которым принято решение о финансировании расходов спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи...
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