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100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов получат поддержку спецфонда Президента

28.05.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов получат поддержку спецфонда Президента

Александр Лукашенко подписал распоряжение, в которым принято решение о финансировании расходов спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Размер финансирования из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента составит 710 тыс. рублей.

Данным распоряжением утверждено также решение совета спецфонда – более 58 тыс. рублей направить на поддержку пяти коллективов художественного творчества и 100 представителей талантливой молодежи.

Победители республиканских и международных фестивалей и конкурсов в области хореографического, музыкального, изобразительного, циркового и других видов искусств отмечены поощрениями фонда.

Фото: Рамиля Насибулина / БЕЛТА

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Александр Лукашенко подписал распоряжение, в которым принято решение о финансировании расходов спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи...
 
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