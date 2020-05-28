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Кто останется без горячей воды в первую неделю лета?

28.05.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские тепловые сети ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:

Кто останется без горячей воды в первую неделю лета?

с 00.00 часов 1 июня до 17.00 5 июня в районах, ограниченными улицами:

- в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева;

- районы – технического университета, СМЭП ГАИ;

- ул. Октябрьской Революции, 2;

- пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная.

с 08.00 часов 1 июня до 17.00 5 июня в квартале, ограниченном улицами:

- ул. Энгельса, ул. Крупской, ул. Гоголя, ул. Наганова;

а также здания:

- ул. Воровского, 13, 13/1, 15/1, 17, 20, 20/1, 21, 23, 25, 27; ул. Гоголя, 1, 1А, 2, 2В, 4/1, 5, 7, 7/1, 9; ул. Наганова, 3.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.

 
 
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  Брестские тепловые сети ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей по графику,...
 
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