Во Франции обязательный масочный режим в транспорте может сохраниться до появления вакцины от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Власти Франции могут обязать жителей страны соблюдать масочный режим в общественном транспорте вплоть до начала массовой вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Элизабет Борн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Sud Ouest.

Как пояснила глава ведомства, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

При этом они также отметила, что в настоящее время в общественном транспорте страны уже действуют строгие правила и меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19. В частности, пассажирам раздается антисептический гель, а на полу транспорта наклеена специальная разметка для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Обязанность пассажиров старше 11 лет носить в общественном транспорте медицинские маски была установлена еще 11 мая. Несоблюдение этой меры карается штрафом в размере €135.

Напомним, по состоянию на 28 мая Франция занимает 10-е место в мире по количеству заражений COVID-19 (145,7 тыс. человек) и 4-е по количеству умерших (28,6 тыс. человек).

Фото: Wikimedia

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram