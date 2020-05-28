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Пенсионер принес в обменник поддельную купюру и даже не догадывался об этом
Источник материала: БTКриминальный след… по наследству. В Гродно пенсионер принес в обменник поддельную купюру и даже не догадывался об этом. Сам 65-летний житель областного центра пояснил, что банкнота досталась ему от отца несколько лет назад вместе с другими денежными средствами. О том, что она не настоящая, не подозревал. А вот работник банка, куда принес ее незадачливый наследник, напротив, все понял и вызвал милицию. По данным экспертов, под евро переделана 1000 долларов Зимбабве. Злоумышленники заменили наименование банка, название валюты и реквизиты с помощью компьютерной техники. Отметим, что банкноты в тысячу евро в природе не существует. Милиция проводит проверку показаний, выясняются все обстоятельства инцидента. Эксперты добавили, что зимбабвийские деньги крайне редко поступают на исследование в их лаборатории. Может потому, что в Зимбабве в обороте уже давно доллары США.
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Криминальный след… по наследству. В Гродно пенсионер принес в обменник поддельную купюру и даже не догадывался об этом. Сам 65-летний житель областного центра...
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