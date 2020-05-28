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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики

28.05.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики

28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Несмотря на то, что ее существование продлилось всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.

С праздником президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ильхам Алиев

 
 
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Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 мая 1918 года...
 
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