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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики
Источник материала: СТВ
Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Несмотря на то, что ее существование продлилось всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.
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Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 мая 1918 года...
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