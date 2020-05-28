В России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями

Источник материала: Tut.by

Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня, пишет sports.ru.



Reuters

Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.

Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. Сообщалось, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за игры со зрителями.

Отметим, что в Беларуси таких жестких ограничений по количеству нет. Есть лишь рекомендация по шахматной рассадке, однако она не соблюдается и не контролируется.

В России зафиксирован 379 051 случай заражения COVID-19, 8 371 из них – за последние сутки. Выздоровели 150 993 человека, умерли – 4 142.