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В России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями
Источник материала: Tut.by
Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня,
Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.
Рестарт Премьер-лиги запланирован на 21 июня. Сообщалось, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за игры со зрителями.
Отметим, что в Беларуси таких жестких ограничений по количеству нет. Есть лишь рекомендация по шахматной рассадке, однако она не соблюдается и не контролируется.
В России зафиксирован 379 051 случай заражения COVID-19, 8 371 из них – за последние сутки. Выздоровели 150 993 человека, умерли – 4 142.
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Разрешение дал Роспотребнадзор.
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