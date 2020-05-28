БЖД продлевает срок действия «антикоронавирусной» рассадки в поездах

Источник материала: Ежедневник

фото: realukraine.net

Рассадка по новой схеме, введенная 15 апреля, будет продлена до 1 июля 2020 года.

Мера предусмотрена в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения и призвана обеспечить социальную дистанцию между пассажирами.

Новая схема подразумевает размещение не более двух пассажиров в купе, в плацкартном вагоне – не более трех человек в одном отсеке. Пассажирам, оформившим билеты в одном заказе, разрешена покупка трех или четырех мест в купе, если до этого там не было продано ни одного места.

При оформлении билетов в вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир будет размещен у окна. В трехместном – один человек у окна, другой – через место у прохода (средний ряд остается незанятым).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет, сообщает БЖД.