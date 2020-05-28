|
Парень ждал одного ребенка, но жена сказала, что у нее тройня. Посмотрите на его реакцию
Источник материала: Tut.by
В США парень не смог зайти со своей беременной женой на УЗИ из-за карантина и был вынужден ждать ее в машине. Но на исследовании выяснилось, что девушка ждет не одного, а сразу три ребенка! Эту новость она сообщила парню, предварительно включив запись видео. Его реакция получилась ну очень эмоциональной: оцените сами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень не смог зайти со своей беременной женой на УЗИ из-за карантина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)