Парень ждал одного ребенка, но жена сказала, что у нее тройня. Посмотрите на его реакцию

Источник материала: Tut.by

В США парень не смог зайти со своей беременной женой на УЗИ из-за карантина и был вынужден ждать ее в машине. Но на исследовании выяснилось, что девушка ждет не одного, а сразу три ребенка! Эту новость она сообщила парню, предварительно включив запись видео. Его реакция получилась ну очень эмоциональной: оцените сами!