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В Несвижском райисполкоме прошел обучающий семинар «Организация труда несовершеннолетних. Работа студенческих отрядов»

28.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском райисполкоме прошел обучающий семинар «Организация труда несовершеннолетних. Работа студенческих отрядов»

Сегодня в Несвижском райисполкоме прошел обучающий семинар на тему «Организация труда несовершеннолетних». Работа студенческих отрядов». Участие в нем приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Толстик, начальник Столбцовского межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Сергей Павченец, начальник Несвижского райотдела Миноблуправления фонда соцзащиты Министерства труда и социальной защиты Алла Жерко, специалисты по кадрам, специалисты по охране труда, бухгалтеры и другие.

 

— Начинается период летних каникул, что повлечет за собой привлечение учащейся молодежи к общественно-полезному труду, приобретению профессиональных и управленческих навыков в свободное от учебы время, отметил в своем выступлении А.Н. Балтенков. — Трудовая активность помогает подрастающему поколению стать социально зрелыми и полноценными членами общества. Благодаря труду они учатся рационально относиться к деньгам, учатся быть более самостоятельными и получают неоценимый опыт. Трудовая занятость — это временная занятость молодежи в рамках освоения государственных внебюджетных средств фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, лагеря труда и отдыха на базе учреждений образования, индивидуальное трудоустройство молодежи в свободное от учебы время, а также работа студенческих отрядов.

В 2019 году в период летних каникул в районе была организована временная трудовая занятость для 133 человек, в том числе 62 состоящих на учете КДН, из неполных семей, семей СОП, сирот; 75 несовершеннолетних учащихся были самостоятельно трудоустроены в 13 организациях района; работало 3 студенческих отряда в количестве 44 человек. Два из них — отряды, сформированные из учащихся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа, работали в ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» и оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе Карцевичской СШ и СШ № 3 г. Несвижа.

В этом году в период летних каникул запланировано организовать временную занятость для 100 школьников и учащихся. Пять сельскохозяйственных организаций района планируют индивидуально трудоустроить более 80 несовершеннолетних учащихся учреждений образования Несвижского района, а также планируется организовать работу 3 студенческих отрядов из числа учащихся Несвижского государственного колледжа в количестве 44 человек. Распоряжением председателя Несвижского райисполкома от 13 мая 2020г. № 65р создан районный оперативный штаб по координации и контролю деятельности студенческих отрядов, в состав которого входят представители заинтересованных служб и организаций района.

Особое внимание всем нам необходимо уделить организации и созданию безопасных условий труда, быта и отдыха при трудоустройстве молодежи, особенно при привлечении к труду несовершеннолетних — подвел итог заместитель председателя.

В ходе семинара участники задавали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 

 


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