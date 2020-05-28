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Сезон близко. Массовый сбор ягоды в клубничной столице стартует через неделю

28.05.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало нового сезона в клубничной столице Беларуси, агрогородке Дворец, ожидается к концу следующей недели. Об этом сообщил TUT.BY директор ЧТУП «ПрокТорг» Игорь Прокопович, который владеет рынком.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Ягода во Дворце есть уже сейчас, но в небольшом количестве и тепличная. Стоимость — 10 рублей за килограмм.

Уже к концу следующей недели, по прогнозам фермеров, пойдет грунтовая клубника, в огородах Дворца начнется массовый сбор ягоды — и на местный клубничный рынок потянутся продавцы и перекупщики.

— Мы ожидаем массовый приезд закупщиков на рынок 5 июня, — сообщил Игорь Прокопович.

И оптовые, и розничные цены на клубнику в стране пока прогнозировать сложно: все зависит от того, сколько будет ягоды, каковы будут спрос закупщиков и даже погода.

Ежегодно примерно пятая часть белорусской клубники с дворецкого рынка уезжала в Россию, остальное шло на внутренний рынок. В основном — на минскую Комаровку.

— Главный потребитель нашей клубники — это Беларусь. Но я уверен, что ягода и в Россию поедет. Так же как сейчас едут огурцы и картошка, — рассказал Игорь Прокопович.

В прошлом году самая ранняя клубника во Дворце стоила в среднем 8 рублей за килограмм, но уже через несколько дней цена упала до двух-трех рублей, сообщало местное издание «Медиа-Полесье». 10 июня стоимость килограмма и вовсе опустилась до 35 копеек. Дошло до того, что ягоду просто высыпали в поле. Фотографии гниющей в поле клубники дошли аж до президента. Люди тогда пожаловались главе государства на сложности со сбытом ягод и Лукашенко поставил жесткую задачу МАРТ и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации с клубникой.

А вот традиционный клубничный фестиваль, который Игорь Прокопович проводит на клубничном рынке после сезона, в этом году пройдет в измененном формате. Концепция пока прорабатывается.

По словам Игоря Прокоповича, он рассматривает вариант провести фестиваль в формате автоконцерта: на клубничном рынке установят сцену, а бывшие торговые места займут автомобили посетителей, которые смогут посмотреть концерт из салонов своих авто. Параллельно концерт будет транслироваться онлайн.

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