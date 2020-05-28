Ралли-рейд «Шелковый путь-2020» отменили из-за пандемии

Источник материала: ОНТ

Проведение ралли-рейда «Шелковый путь» отменено из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ралли-рейда.

В сообщении отмечается, что здоровье и безопасность организаторов и участников соревнований остаются приоритетом. При этом сами организаторы не прекратят работу и сразу приступят к проведению соревнований в 2021 году.

Изначально маршрут гонки должен был пролечь через территорию России, Казахстана и Китая, однако из-за создаваемой пандемией опасности, маршрут было решено сократить и целиком проложить по российской территории. Так, ралли должно было стартовать 3 июля в Москве, а финишировать 11 июля в Казани.

Фото: silkwayrally.com

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