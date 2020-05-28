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В регламент «Формулы-1» внесли изменения

28.05.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В регламент «Формулы-1» внесли изменения

Cовет Международной федерации автоспорта утвердил изменения в регламенте «Формулы-1». С 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов.

В дальнейшем лимит будет уменьшаться. Также внесены изменения в технический регламент. Чем ниже команда будет в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем больше времени она сможет провести при разработке нового болида в аэродинамической трубе. Сезон-2020 в «Формуле-1» пока не начался.

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Cовет Международной федерации автоспорта утвердил изменения в регламенте «Формулы-1». С 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов. В...
 
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