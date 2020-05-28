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В регламент «Формулы-1» внесли изменения
Источник материала: ОНТ
Cовет Международной федерации автоспорта утвердил изменения в регламенте «Формулы-1». С 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов.
В дальнейшем лимит будет уменьшаться. Также внесены изменения в технический регламент. Чем ниже команда будет в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем больше времени она сможет провести при разработке нового болида в аэродинамической трубе. Сезон-2020 в «Формуле-1» пока не начался.
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Cовет Международной федерации автоспорта утвердил изменения в регламенте «Формулы-1». С 2021 года потолок затрат уменьшен со $175 миллионов до $145 миллионов. В...
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