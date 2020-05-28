10-летняя американка тренируется 30 часов в неделю и удивляет мышцами Instagram

Источник материала: Tut.by

10-летняя Лиза Брукс Моужер из США тренируется пять дней в неделю — в сумме 30 часов. Школьница давно занимается гимнастикой, но, как рассказывает ее мама Джил, «влюбилась в тренировки» только прошлым летом. Она уточняет: заниматься девочку никто не заставляет и в семье ей очень гордятся, пишет Daily Mail .

Лиза живет в штате Джорджия. Девочка занимается гимнастикой с четырех лет — но всерьез тренировками заинтересовалась прошлым летом, когда стала ходить с мамой на фитнес. С тех пор занимается особенно много, тренировалась и во время локдауна.

У девочки есть аккаунт в Instagram с 48 тысячами подписчиков: одни видят в девочке источник вдохновения, другие критикуют такой режим.

«Лизе нравится слышать, что она мотивирует кого-то. Но, конечно, есть и комментарии о том, что она не должна так много тренироваться, — призналась мама. — Я вас уверяю, мы ничего общего с этим не имеем: в семье четверо детей, а тренировки так обожает только Лиза. Я горжусь ей и не могу дождаться, когда ее спортивные мечты о гимнастике станут реальностью».