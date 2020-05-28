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На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скрывалась под двухметровым слоем земли.
Искусно выложенный пол и фундамент, по оценкам археологов, относятся к III веку нашей эры. Это прямое доказательство того, что когда-то в этом месте располагалась роскошная вилла.
Сделанное открытие поможет специалистам сориентироваться с площадью и местоположением особняка. Стоит отметить, поиски мозаичного пола велись несколько десятилетий.
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Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
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