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На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

28.05.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скрывалась под двухметровым слоем земли.

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

Искусно выложенный пол и фундамент, по оценкам археологов, относятся к III веку нашей эры. Это прямое доказательство того, что когда-то в этом месте располагалась роскошная вилла.

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

Сделанное открытие поможет специалистам сориентироваться с площадью и местоположением особняка. Стоит отметить, поиски мозаичного пола велись несколько десятилетий.

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Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
 
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