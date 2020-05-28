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"У нас здесь положение крепостных" Как застывляют подписываться за Лукашенко
Источник материала: Партизан
Белорусы жалуются на давление при сборе подписей за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.
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Сигналы приходят из различных государственных организаций и предприятий. Основная их масса идет из учреждений образования: от детских садов и школ до ведущих вузов страны. Однако почти всегда люди готовы говорить только на условиях анонимности.
В статье 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь указано: «Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются. Нарушение этих требований может быть основанием для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации кандидата в президенты Республики Беларусь».
«У нас здесь положение крепостных»
Сотрудница одного из управлений Белорусского государственного университета, пожелавшая не публиковать свое имя из опасений «неприятностей» на работе, рассказала TUT.BY, что руководители структурных подразделений вуза через начальников отделов довели до сведения персонала, что в среду, 27 мая, во время рабочего дня централизованно будут собираться подписи за выдвижение действующего президента.
— Нам сразу сказали, что это не обсуждается. Никто не спрашивает нашего желания.
По словам женщины, прямых угроз в адрес тех, кто не хочет отдавать свою подпись, не поступало, но сотрудники ссылаются на то, что критиковавшим нынешнее руководство вуза на прежнем месте работы якобы не продлевали контракт.
— У нас здесь положение крепостных, понимаете? У нас контракт заключается на один год. Непосредственно у нашего отдела контракты до сентября. Это значит, что если мы не подписываем эти документы, то нам не продлят контракт. Вслух это никто не сказал, но все прекрасно знают, что именно так и будет.
В самом университете за официальными комментариями направили к начальнику пресс-службы Елене Марцулевич, которая заверила, что о фактах подобных нарушений она не слышала.
— Я не видела ни одной работающей инициативной группы в университете. Группы в рабочее время не работают. Мы группы инициативные тоже не создаем — это же дело добровольное. Если есть какие-то жалобы, то наверняка нужно обращаться в Центральную избирательную комиссию.
О возможном самоуправстве членов инициативных групп из числа сотрудников вуза руководству также якобы ничего неизвестно.
— Да прекратите вы, о чем вы говорите! Мы же тоже прекрасно знаем законодательство и, естественно, придерживаемся всех правовых норм. Таких сигналов не поступало.
Одна из сотрудниц столичной школы № 185 также на условиях анонимности рассказала о том, что руководством школы были назначены ответственные за сбор подписей из числа преподавателей. Норма — 15 подписей в день.
Сотрудников школы в рабочее время просят расписаться за выдвижение действующего президента. В случае отказа говорят, что можно попасть в «черный список» директора, а за этим последуют дальнейшие разбирательства.
— Девушка, которая собирала подписи, нам сказала: девочки, вы же понимаете, что все равно эти подписи соберутся, с вами или без вас нужное количество будет, а вам проблемы с директором не нужны. Мы подумали и решили, что если не подпишем сейчас, то нас вызовут к директору и будут лично разговаривать — а такие истории уже были раньше, людям конкретно грозили увольнением.
Сотрудница школы также рассказала, что социальный педагог этого учреждения образования вносит в подписные листы паспортные данные членов семей, находящихся в социально опасном положении, и расписывается там за них.
— У нас есть один социальный педагог, у нее есть все паспортные данные родителей СОПовских семей. Она без ведома этих родителей вносила их в бланк и расписывалась за них и подавала директору.
Директор школы Галина Юрцевич так прокомментировала ситуацию:
— Какие угрозы, какое давление, про какие вы инициативные группы говорите? Это не имело место однозначно. От кого эти данные и откуда эта информация? Если анонимно, пусть фамилии подписывают, тогда будет предметный разговор. А анонимно все что угодно на вас могу наговорить, правильно? Таких сигналов мне точно не поступало.
В среду в одном из популярных телеграм-каналов появилось сообщение якобы от сотрудника средней школы №10 города Мозыря, где он рассказал, что во вторник в учительскую пригласили весь штат учреждения (у автора сообщения в этот день был выходной, но его также вызвали), где собирали подписи.
Затем, по его словам, происходило следующее: тем, кто поставил подпись и вписал паспортные данные, была обещана премия в размере половины оклада; те же, кто отказался, должны были тут же писать заявление об увольнении по соглашению сторон.
Автор текста отметил, что у него заканчивается контракт и он сам собирается уходить.
Директор школы №10 Елена Крюковская отвергла все обвинения.
— Я эти сообщения комментировать не буду: все придумка и ложь. И сам текст безграмотно составлен — у нас все сотрудники на трудовых договорах, а не на контрактах. Ничего подобного в нашей школе не было.
Давление и угрозы — говорят соцсети. Анонимно
TUT.BY приводит скриншоты некоторых переписок, сохраняя анонимность читателей. Наша цель — показать, что люди, хоть и рассказывают о нарушениях, но боятся делать это открыто и официально. Таких сообщений редакция получила несколько десятков.
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