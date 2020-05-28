ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко подписал два указа о социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

28.05.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал два указа о социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

Александр Лукашенко подписал два указа о повышении социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Указ №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», подписанный Президентом, принят, чтобы минимизировать влияние мировой эпидемиологической ситуации на экономику Беларуси и обеспечить социальную стабильность.

Указ дает возможность нанимателю получить субсидии для доплаты своим работникам до минимальной зарплаты, в случае объявления простоя или их вынужденной неполной занятости в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Местный исполнительный и распорядительный орган примет решение о предоставлении субсидий, а Фонд социальной защиты населения – о перечислении денежных средств.

Также указ предусматривает продление до 31 августа периода предоставления ежемесячного социального пособия тем, у кого в мае-июле 2020 года истекает срок действия этого пособия.

Еще один указ – №179 «Об оплате труда» – также подписанный Президентом, принят, чтобы повысить уровень социальной защищенности работников бюджетной сферы и обеспечить устойчивое функционирование бюджетных организаций и находящихся за границей учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал два указа о повышении социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал указ по зарплатам бюджетников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика