Лукашенко подписал два указа о социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал два указа о повышении социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Указ №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», подписанный Президентом, принят, чтобы минимизировать влияние мировой эпидемиологической ситуации на экономику Беларуси и обеспечить социальную стабильность.

Указ дает возможность нанимателю получить субсидии для доплаты своим работникам до минимальной зарплаты, в случае объявления простоя или их вынужденной неполной занятости в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Местный исполнительный и распорядительный орган примет решение о предоставлении субсидий, а Фонд социальной защиты населения – о перечислении денежных средств.

Также указ предусматривает продление до 31 августа периода предоставления ежемесячного социального пособия тем, у кого в мае-июле 2020 года истекает срок действия этого пособия.

Еще один указ – №179 «Об оплате труда» – также подписанный Президентом, принят, чтобы повысить уровень социальной защищенности работников бюджетной сферы и обеспечить устойчивое функционирование бюджетных организаций и находящихся за границей учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

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