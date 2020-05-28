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Мужчина сжег два дома и чужой автомобиль из-за лая собаки
Источник материала: БTНастоящая детективная история, полная ненависти и тайн случилась в Дзержинском районе. Там правоохранители, расследуя пожар в частной постройке, вышли на человека, который на протяжении нескольких лет терроризировал семью из-за лая их питомца. История началась еще в 2014 году в Минске, когда женщина завела для своих детей щенка овчарки. Когда собака подросла, ее поселили в будке на своем участке, где и жила семья. С того момента женщина стала получать письма с угрозами от неизвестных соседей с требованием избавиться от собаки, поскольку лай сильно раздражал. Кульминацию этой истории узнал Владимир Королев.
Первый камень в огород, а вернее, кирпич в окно дома минчанки прилетел в 2015 году. Спустя несколько дней неизвестные соседи снова предупредили хозяев: если собака не исчезнет, будут разбиты все стекла. На протяжении нескольких лет так и происходило – в окна прилетали камни или бутылки, по ночам на участок скидывали пакеты с мусором, под калитку выливалась банка краски. В 2016 году кто-то дважды пытался поджечь забор. При этом никаких открытых конфликтов ни с кем из соседей у семьи не было.
Спустя день после переезда овчарки машина воспламенилась при весьма странных обстоятельствах. Затем в одной из соцсетей появилась фейковая страница владелицы собаки, где она якобы признавалась в поджоге чужого авто. Дальше стало лишь хуже. В феврале у женщины сгорел частный дом в Дзержинском районе. Тогда все ошибочно посчитали, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Но в марте сгорела летняя кухня на этом же участке, в которой не было электричества. При таких обстоятельствах за дело взялся уголовный розыск. Оказалось, что подобные записки с угрозами получали и другие хозяева собак.
Свою роль в установлении подозреваемого сыграли и доносы в налоговую. Из писем стало понятно, что неизвестный мог наблюдать за домом. Там подробно указывалось, кто и когда приезжал к женщине за букетами цветов. Оперативники предположили, что мужчина следил из окна квартиры соседнего дома. При обыске у подозреваемого был обнаружена 20-литровая канистра с остатками бензина, а также дневники, которые фигурант вел на протяжении нескольких лет. Первая страница каждой такой тетради называлась "Моя борьба". В день, когда сгорела машина, фигурант сделал запись: "Сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой".
Листы с датами, когда были совершены поджоги домов, оказались вырваны. Несмотря на это, минчанин сознался в преступлении. Оказалось, что расположение дачи он узнал по геолокациям фотографий соседки, размещенным в социальных сетях. Но до сих пор непонятно, что стало причиной такого скрытного и в то же время агрессивного поведения мужчины.
По фактам поджога дачного дома и летней кухни возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый арестован и проверяется на причастность к другим преступлениям.
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Настоящая детективная история, полная ненависти и тайн случилась в Дзержинском районе. Там правоохранители, расследуя пожар в частной постройке, вышли на...
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