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Кафе будет бесплатно кормить некоторых минчан, которые потеряли работу из-за кризиса

28.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Веганское кафе MonkeyFood будет 30 дней кормить бесплатными обедами сотрудников кафе, ресторанов, кофеен или любых других заведений общепита, которые потеряли работу из-за кризиса. Об этом команда проекта рассказала в блоге на своем сайте. Акция действует с 28 мая.


MonkeyFood на Октябрьской. Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Представители заведения сообщили, что поделятся чашкой горячего напитка (американо/эспрессо / чай черный или зеленый — на выбор) и фирменным традиционным роллом с фалафелем с каждым сотрудником кафе, ресторана, кофейни или любого другого заведения общепита, которые остались без работы из-за кризиса.

— Это гарантированный бесплатный обед для вас, наши двери открыты, и мы ждем вас каждый день, — сказано в сообщении на сайте.

Бесплатный обед предоставят тем, кто потерял работу в заведениях общественного питания с апреля и по настоящее время. При заказе нужно подтвердить свой статус временно безработного с помощью трудовой книжки (важно: увольнение не должно быть по статье).

Акция работает только при личном заказе в кафе MonkeyFood на ул. Октябрьская, 16 с 28 мая в течение 30 дней.

Вот что пишут об акции ее создатели:

— С основания нашего проекта, уже пять лет, мы утверждаем, что еда — это право, а не привилегия. Мы озабочены, что сегодня часть из наших коллег могли быть лишены этого права, а также остались с проблемами наедине, в изоляции.

MonkeyFood предложили всем заведениям с улицы Октябрьской таким образом поддержать коллег, потерявших работу из-за кризиса.

 
 
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Веганское кафе MonkeyFood будет 30 дней кормить бесплатными обедами сотрудников кафе, ресторанов, кофеен или любых других заведений общепита, которые потеряли работу...
 
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