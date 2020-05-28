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Вольнице конец! Штрафы за испорченный газон ждут тех, кто паркуется на траве

28.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 июня владельцам автомобилей, паркующихся на минских газонах, будут выставлять счет за испорченное благоустройство.

Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Уточняется, что к такой мере в столице решили прибегнуть из-за многочисленных обращений жителей, возмущенных тем, что водители транспортных средств, нарушая правила парковки, портят газоны.

Разработан следующий регламент. Предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, будут отправлять в РУВД фотографии с фактами парковки на них, а также информацию о месте, дате и времени правонарушений. Найдя водителя, правоохранители сообщат сведения о нем в организацию, газон которой пострадал, а специалисты рассчитают сумму ущерба и направят виновному претензию. Если человек откажется возмещать ущерб, разрешать ситуацию будут в судебном порядке.


В свою очередь сотрудники РУВД привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которыми запрещаются остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 июня владельцам автомобилей, паркующихся на минских газонах, будут выставлять счет за испорченное благоустройство.
 
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