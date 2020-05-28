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Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

28.05.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечненском районе планируют возродить старинную ветряную мельницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

Деревянное здание уже более 100 лет возвышается над деревней Салтаны. Сейчас местные жители ищут инвесторов для восстановления. Были предложения перевезти конструкцию в агроусадьбу, но салтановцы против такой идеи и считают, что она должна остаться на своем историческом месте.

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

Подробности смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Люди в материале: Екатерина Чичерова

 
 
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе планируют возродить старинную ветряную мельницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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