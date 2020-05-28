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Подробности: какие привилегии получает хоккейное окружение Лукашенко и кто эти люди?

28.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккей – самое известное хобби Александра Лукашенко и его семьи. Belsat.eu рассказывает, как формировалось хоккейное окружение главы государства, кто эти люди и какие привилегии они получают.

Подробности: какие привилегии получает хоккейное окружение Лукашенко и кто эти люди?
Лукашенко, 2020 год. Фото — president.gov.by
В 2014 году Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на самом деле увлекаться хоккеем он стал «по несчастью»: раньше, даже в первые годы президентства, он играл в футбол, но потом получил тяжелую травму, пишетbelsat.eu


«Я по профессии футболист. Я всю жизнь играл в футбол. Но когда травмировался и мне половину колена вырезали, то прыгать на поле было уже трудно», – признался он.

Согласно СМИ, Лукашенко заинтересовался хоккеем в 1997 году после знакомства с известным тренером Михаилом Захаровым. В том же году была создана президентская команда, а Федерацию хоккея Беларуси возглавил глава Службы безопасности президента (СБП) Юрий Бородич. После Бородича в течение 9 лет (2001-2010) федерацию возглавлял Владимир Наумов – в то время министр внутренних дел и бывший глава СБП. Хоккей стал государственным видом спорта, куда вкладывались огромные деньги. По всей стране строились ледовые дворцы – на данный момент их уже более 30.

Под эгидой президентского спортивного клуба, который возглавляет сын главы государства Дмитрий Лукашенко, в Беларуси регулярно проводятся любительские соревнования по хоккею. Команда президента почти всегда побеждает – она была чемпионом 11 из 13 республиканских турниров и 13 из 16 международных Рождественских турниров на призы президента Беларуси. Хотя все эти соревнования являются любительскими, за команду Лукашенко играют преимущественно профессиональные хоккеисты, бывшие или действующие. Среди них есть звезды НХЛ – Константин Кольцов и Михаил Грабовский. Когда журналисты спросили Грабовского, мог ли он отказаться играть за президентскую команду, тот уклонился от однозначного ответа:

«Можно сказать, что это нужно было сделать для развития нашего хоккея».

Странные традиции

Отношения внутри команды строятся на тотальном авторитете Лукашенко. Хоккеистов в коллектив приглашают только с одобрения главы государства. Он имеет личную раздевалку, куда рядовых игроков не допускают. «К нам Александр Григорьевич, бывает, заходит. Например, поздравить с хорошей игрой, с праздниками. Угощает нас арбузами, печеньем», – рассказывал в одним из интервью хоккеист Алексей Баранов. СМИ замечали, что и во время игры на скамье запасных Лукашенко держится обособленно, ни с кем не разговаривает.

По результату каждой тренировки лучшему игроку Лукашенко дарит шоколадку «Президент» с личной подписью на ней.

«Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – признавался гендиректор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Иногда эта традиция приобретает абсурдную форму. Например, когда в декабре 2019 года умер известный белорусский хоккеист, игрок президентской команды Владимир Цыплаков, то Лукашенко просто направил на прощание с ним очередную шоколадку.

Как тренер команды Лукашенко стал совладельцем завода


Аккумуляторный завод в Бресте. Фото — Ирина Ареховская/«Белсат»

Однако игроки хоккейной команды президента получают от Лукашенко не только шоколадки и печенье. На этой неделе СМИ сообщили, что владельцами скандально известного завода АКБ стали тренер команды Лукашенко Дмитрий Басков и бизнесмен Сергей Каганович, который также выступает в хоккейных соревнованиях под эгидой Президентского спортивного клуба.

Строительство и запуск аккумуляторного завода в Бресте стали причиной одной из самых продолжительных в Беларуси кампаний протеста. Люди в Бресте и окрестностях уверены, что выбросы с завода АКБ повредят их здоровью и окружающей среде. Поэтому с февраля 2018 года они регулярно выходят на протесты –так называемое «кормление голубей», которое потом превращается в уличное шествие.


В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода АКБ, признав наличие ряда нарушений. В июле КГБ арестовал Виктора Лемешевского, которому принадлежала компания «АйПауэр», что строила аккумуляторный завод. Бизнесмена и ряд его сотрудников обвинили во взяточничестве. Во время визита в Брест в сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в конфликте вокруг АКБ он «на стороне людей» и признал отдельные нарушения со стороны застройщиков и чиновников.

«Я увидел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом. Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек», – говорил он.

Однако победа протестующих была временной. В апреле 2020 года аккумуляторный завод «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. А в мае Виктор Лемешевский, которого, по данным СМИ, освободили под подписку о невыезде еще в конце 2019 года, продал завод компании «Аккумуляторный Альянс». 85% этой компании принадлежит Сергею Кагановичу, а 15% – Дмитрию Баскову.

«Один идеал, на который нужно равняться, – это наш президент»


Дмитрий Басков. Фото: belsat.eu

41-летний Дмитрий Басков сначала был вратарем хоккейной команды президента, а потом и тренером. На публике он демонстрировал личную преданность Лукашенко.

«Один идеал, на который нужно равняться, – это наш президент», – говорил Басков в интервью СТВ в 2016 году.

Степень приближенности Баскова к главе государства демонстрирует интересный эпизод. В феврале 2020 года Лукашенко проводил с Путиным сложные многочасовые переговоры в Сочи. В перерыве политики решили поиграть в хоккей, их команды почти полностью состояли из работников служб безопасности двух президентов. Но было исключение – вместе с главами государств в хоккей играли младший сын Лукашенко Николай и Дмитрий Басков, которые также прилетели в Сочи.


Николай Лукашенко также был в Сочи, но в переговорах участия не принимал. Фото Mikhail Klimentyev/Kremlin

Ранее Басков пять лет тренировал Николая Лукашенко индивидуально, а потом в составе команды «Грифоны». Вероятно, они до сих пор имеют хорошие личные отношения: например, в феврале 2020 года Басков и Николай Лукашенко вместе посетили игру минского «Динамо».

За последние несколько лет Басков сделал блестящую карьеру спортивного функционера. Он стал генеральным директором ХК «Динамо-Минск», заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета. Кроме того, Басков пришел в коммерческую сфере – в прошлом году он получил место в совете директоров БСБ-банка. Одновременно в совет директоров вошел бизнесмен Сергей Каганович.

В отличие от Баскова, Сергей Каганович – человек не публичный. Он возглавляет компанию «Семь холмов», специализирующуюся на продаже и ремонте складской техники. Главное хобби 46-летнего бизнесмена – хоккей. В любительском чемпионате Минска он играет за команду «Миф-Семь холмов».

Также он выступает за калининградскую команду «Запад России», принимающей участие в соревнованиях Ночной хоккейной лиги. В этой любительской лиге в том числе играет Владимир Путин и другие представители российского истеблишмента.

Бизнес по указу

История Кагановича и Баскова – не первый случай, когда люди из хоккейного окружения Лукашенко внезапно начинают демонстрировать успехи в бизнесе. Наиболее известный пример такого рода – это олигарх Павел Белый.

Белый играл с Лукашенко в хоккей минимум с 2006 года. С того времени бывший профессиональный спортсмен стал одним из главных застройщиков Минска. По состоянию на 2019 год 39-летний Павел Белый занимает 25-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов.

В 2014 году Лукашенко подписал указ №365, согласно которому компания «Тапас» получила часть территории рядом с заказником «Лебяжий» для постройки там многофункционального комплекса. Проект застройки сам по себе вызвал много вопросов у экологов – они считали, что жилищный комплекс может навредить природе. Однако позже выяснилось, что в уже утвержденный проект стали вносить существенные изменения: в результате «Тапас» залез в зону, якая мае статус «территории со специальным режимом освоения и содержания». Но Лукашенко личным указом сократил границы заказника и таким образом узаконил скандальный проект. В декабре 2019 года Лукашенко посетил гала-ужин в ресторане «Лебяжий», построенном Белым на месте бывшего заказника.

В 2017 году Лукашенко сам рассказывал, как Белый попросил отдать ему территорию рядом с заказником:

«Я еду мимо этого озера и понимаю, надо его в порядок привести внешне – оно оказалось фактически в городе на главном проспекте. Я так где-то сказал, и ко мне подходит человек однажды и говорит: «Послушайте, разрешите, я там построю что-то».

Согласно СМИ, квартиры в построенном Павлом Белым элитном жилищном комплексе «Олимпик-парк» приобрели по заниженным ценам люди, приближенные к Лукашенко –пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, начальник отдела государственного протокола президента Дарья Шманай, руководитель ГАИ Дмитрий Корзюк. Также квартиры там имеют Дмитрий Басков и олигарх Алексей Алексин.

Схема в 5%

Возможностью подойти к Лукашенко лично и что-то попросить также воспользовался Вадим Салей – брат легендарного хоккеиста Руслана Салея. Вадим Салей возглавляет Завод эффективных промышленных конструкций (ЗЭПК) и ранее играл вместе с Лукашенко в хоккей.


Вадим Салей — в центре. Фото с сайта Федерации хоккея Беларуси

«Пришел ко мне директор. Говорит: Дайте мне земли в Минске, я буду строить жилье. И я вам обещаю, с пятипроцентной рентабельностью я построю жилье (он производит панели для крупнопанельного домостроения) и передам кому надо – госпредприятиям. И когда я внес на рассмотрение этот вопрос, начиная от Мясниковича и мэра Минска и заканчивая всем жульем, которое там телепается, [они выступили] категорически против [и сказали], что это невозможно. Я говорю: все, строим, дайте ему земли», – рассказывал Лукашенко весной 2019 года.

По данным REALTY.TUT.BY, завод Вадима Салея получил под строительство социального жилья сначала один участок в Новинках, а потом еще 24 гектара в том же районе. Эксперимент со строительством жилья с ограниченной, 5-процентной рентабельностью так вдохновил Лукашенко, что он поставил завод Салея в пример другим.


Как следовало из слов самого Лукашенко, эта схема не сделает жилье более дешевым – просто сейчас главную выгоду будут получать не бизнесмены, а государство. «Он построил это жилье – 500 долларов в Минске квадратный метр. Забирайте! Забирай, Анатолий Васильевич Лис, и продавай по 1200, в бюджете оставляй эту разницу. А мы отдали отдельным жуликам и проходимцам эти деньги. Почему?» – обращался Лукашенко к руководителю Брестчины.

При этом ЗЭПК ранее уже имел проблему со строительными проектами. Еще в 2012 году завод выступал генподрядчиком строительства 9-этажного дома в микрорайоне Лебяжий. Люди, которые должны были получить жилье в этом доме, жаловались на затягивание стройки и безуспешно просили власти сменить подрядчика.

«Директор этого завода играет в хоккей в команде президента, может, поэтому нас никто и не слышит», – говорили возмущенные граждане TUT.by.

Бизнесом занимаются и некоторые другие игроки команды Лукашенко. Например, вратарь Вадим Пекарский уже много лет является основателем и руководителем крупной туристической компании «Холидей Клаб». Один из лучших бомбардиров Олег Антоненко в прошлом году признался журналистам, что участвует в одном бизнес-проекте, но отказался рассказывать детали. На жену Вадима Бекбулатова Екатерину зарегистрирован ряд компаний на Кипре, которые в свою очередь косвенно имеют отношения к скандальному ресторану «Поедем поедим». Однако мы не владеем фактами, которые бы свидетельствовали о том, что на развитие бизнеса этих людей повлияло знакомство с главой государства.


Некоторые игроки президентской команды занимают высокие посты в области спортивной бюрократии. Например, Геннадий Савилов с 2018 года возглавляет Федерацию хоккея Беларуси. Бывший работник Службы безопасности президента Андрей Асташевич, игравший с Лукашенко в хоккей с 1997 года, длительное время руководил центром олимпийской подготовки «Раубичы».

Семейный спорт

В хоккей играют все три сына Лукашенко. Младший сын Николай Лукашенко сейчас выступает за команду президента. В этом году на республиканском турнире юноша даже стал лучшим бомбардиром.

Виктор и Дмитрий Лукашенко сейчас ограничиваются игрой в любительском чемпионате Минска. Виктор Лукашенко выступает за команду «Бастион», Дмитрий – за «Щит». Также в «Бастионе» играет внук главы государства – Александр.


Скриншот с сайта hockey.sportclub.by

В командах сыновей Лукашенко звезд хоккея нет. Но есть действующие силовики и чиновники. Например, капитан «Бастиона» – начальник ГАИ Дмитрий Корзюк, которого СМИ называют другом семьи Лукашенко. Ранее он играл в непосредственно в президентской команде, работал у Дмитрия Лукашенко в президентском спортивном клубе, появлялся вместе с Виктором Лукашенко на байкерских слетах.

Еще один игрок «Бастиона» – Сергей Зеленкевич, таинственный помощник Виктора Лукашенко. Зеленкевич был одним из пассажиров частного самолета Gulfstream G550, на котором в феврале Виктор Лукашенко летал в Абу-Даби. Belsat.eu подробно рассказывал об этом раньше.


Также в команде Виктора Лукашенко можно встретить связанного с кампаний «Dana Holdings» сербского бизнесмена Желько Шиниковича і генерального директора компании «Спорт-Пари» Юрия Юрасюка («Спорт-пари» – монополист на рынке интерактивных электронных игр). Еще часть игроков, вероятно, работают в Службе безопасности президента – по крайней мере, в этой роли их фамилию ранее фигурировали в СМИ.

Кстати, Дмитрий Басков «Бастион» тоже тренировал. А его сын Данила – один из вратарей команды Виктора Лукашенко.
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Хоккей – самое известное хобби Александра Лукашенко и его семьи. Belsat.eu рассказывает, как формировалось хоккейное окружение главы государства, кто эти люди и какие...
 
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