ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

28.05.2020 19:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»

Это позволит отчасти закрыть вопросы по узким специалистам. Как известно, именно в них сегодня больше всего нуждаются районные больницы.

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы перешли в кадровой политике от каких-то решений сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию. У нас все больше и больше абитуриентов обучаются по договорам целевой подготовки. То есть если районная больница понимает, что им в обозримом будущем понадобится специалист данного профиля, заключается договор с выпускником школы, он поступает в медуниверситет и после окончания возвращается в больницу уже подготовленным специалистом.

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

Таким образом, у районной больницы появилось больше возможностей удовлетворять свою потребность и укомплектовывать кадры в том числе и земляками, где, естественно, больше процент, что этот молодой врач останется и будет трудиться дальше.

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Трудности, с которыми столкнулись...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика