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Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволит отчасти закрыть вопросы по узким специалистам. Как известно, именно в них сегодня больше всего нуждаются районные больницы.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Таким образом, у районной больницы появилось больше возможностей удовлетворять свою потребность и укомплектовывать кадры в том числе и земляками, где, естественно, больше процент, что этот молодой врач останется и будет трудиться дальше.
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Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию
Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Трудности, с которыми столкнулись...
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