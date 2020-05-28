|
Посмотрите на эксперименты белорусских аграриев: арбуз начали высаживать в открытый грунт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Арбузная рассада меняет парниковую прописку на полевую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилевские аграрии эксперимент с этой полосатой тыквиной начали еще в конце апреля. Сегодня 70 тысяч растений высаживают уже в открытый грунт. Под южную бахчевую культуру в этом сезоне в сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района выделили 5 гектаров. Если эксперимент удастся – площади увеличат.
У каждой сельскохозяйственной культуры есть свои агротехнические сроки. На посадку арбузов в хозяйстве «Рассвет» Кировского района всего два дня. За это время полеводы должны высадить в открытый грунт 70 тысяч растений. Сроки поджимают, объемы немалые. А потому на подмогу пришли даже садоводы.
Оксана Желдак, садовод сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:
Семена полосатой тыквины высадили в парниках еще в конце апреля. Прошло 30 суток. Дождались, пока почва прогреется выше 10 по Цельсию, и вот уже подращенные растения меняют прописку парниковую на полевую.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас арбузы уже не такая экзотика для белорусских огородников. Но вот в промышленных масштабах эту сладкую культуру в Могилевской области решились разводить впервые. Рассаду высаживают на 5 гектарах. И тут же бережно прикрывают пленкой.
Александр Жилинский, главный агроном сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:
Задает позитивный тон рассветовцам удачный опыт брестских аграриев. Западный регион в прошлые годы уже выращивал экспериментальные образцы этой бахчевой культуры в открытом грунте. В этом сезоне посевы там увеличили втрое. Высевают рассаду в специальных кассетах. Это удачная разработка Александра Аутко, которая успешно внедрена на всем постсоветском пространстве. Профессор Гродненского аграрного университета сегодня приехал делиться опытом в «Рассвет».
Александр Аутко, профессор гродненского Государственного аграрного университета:
Сдвиг климата в сторону потепления открывает новые перспективы для сельского хозяйства. Срок вызревания арбузов – 80 суток, так что при благоприятных погодных условиях уже в середине августа сможем ощутить вкус отечественных сладких арбузов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арбузная рассада меняет парниковую прописку на полевую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Могилевские аграрии эксперимент с этой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)