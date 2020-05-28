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«Элегантность вне возраста»

28.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор проекта «Элегантность вне возраста» Оксана Борисевич: Неважно, сколько женщине лет, — она всегда стремится к прекрасному. Женщины красивы в любом возрасте. Только с выходом на пенсию некоторые об этом забывают, пишет zviazda.by Проект «Элегантность вне возраста» призван напомнить всем, что цифры в паспорте — это не состояние вашей души, а красота — не обязательно юность.

«Элегантность вне возраста»
фото носит иллюстративный характер
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Автор проекта Оксана Борисевич преподает курсы по стилю и этикету для столичного Центра активного долголетия. И студентки не перестают ее вдохновлять...

— Как родилась идея давать уроки стиля для женщин 50+?

— Уже седьмой год я работаю психологом в Минском университете третьего возраста. Там я часто вижу чудесных, красивых от природы женщин. И понимаю, что всю свою жизнь они посвящали семье, детям, внукам, карьере, учебе... Но хотелось бы, чтобы они обратили внимание на себя.

Были и личные причины, побудившие заняться этой темой. В моей жизни тогда настало время переосмыслений: я потеряла родителей, когда они только вышли на пенсию. Все произошло так внезапно, что сразу перевернуло мою жизнь. Поменялось отношение к людям этого возраста. Я написала авторские курсы по стилю и психологии, которые постепенно превратились в проект «Элегантность вне возраста».

Мы поучаствовали в конкурсе социальных проектов Socіal Weekend, где получили поддержку от Швейцарского Красного Креста, и начали воплощать идею в жизнь. Самой младшей ученицей стала 50-летняя дама, а самой старшей было 80. Когда проект состоялся в Минске, я решила привезти его и в другие города Беларуси. Побывала с презентацией в Бобруйске, Пинске и родном Слониме.

— О чем женщины узнают во время курса?

— Мы много времени уделяем базовому гардеробу. Обычно у женщин элегантного возраста уже сложился гардероб, но когда встает вопрос «Что надеть?», бывает трудно подобрать образ. Поэтому необходима «копилка» универсальных вещей. С одним платьем можно сделать шесть образов, меняя аксессуары и обувь.

Особое внимание мы обращаем на визуальную коррекцию фигуры. Ее не нужно постоянно исправлять — нужно правильно подобрать одежду. Мы ввели занятия по хореографии, это очень полезно для фигуры и пластики. Дамы встречаются с экспертом по возрастному макияжу: мы все пользуемся косметикой, но со временем делаются нужные и другие средства, и другая техника нанесения.

Для меня важно и то, как женщина изменится внутренне. Мои студентки, кроме обучения, вместе ходят в театры и на выставки, путешествуют и открывают для себя новые впечатления.

— Вы называете возраст своих студенток «элегантным». Почему именно это определение?

— Элегантность — это не только про стиль одежды, это и про образованность, манеры, умение подать себя. Я не принимаю определения «пенсионеры», «пожилые», «старики». Они превращают моих студенток в неуверенных в себе, слабых людей, что абсолютно не так.

— Есть ли особенности в работе с женщинами элегантного возраста?

— Ученицы требуют внимания и уважения к своему мнению, с ними трудно спорить. Но для меня важен позитив, который исходит от этих женщин. Мы учимся друг у друга. А какие шикарные советы они дают по хозяйству и воспитанию детей! Многие делятся своими историями, жизненным и профессиональным опытом.

Все это органично вписывается в наши уроки. Некоторые рассказывали, как выживали после войны, как перешивали наряды и создавали красоту из ничего. Когда 80-летняя женщина приходит на занятие в шикарном модном пальто, которое сшила сама... Это здорово! Наши женщины не перестают меня вдохновлять.

— Какие «ошибки стиля» часто делают женщины 50+?

— Некоторые любят нацепить на себя много аксессуаров. Когда я вижу это, вспоминаю нелюбимое мной слово «наряжаться». Оно некстати, если речь идет о женщине. Так говорят про новогоднюю елку, которую нужно густо украсить. Но и на женщинах можно увидеть много массивных колец, бус, цепочек и сережек, что немного разочаровывает. К счастью, эта тенденция уходит, но я всегда напоминаю, что украшений на теле должно быть не более трех.


Бросается в глаза, когда женщины пытаются за счет одежды, макияжа, аксессуаров и прически «молодиться». Им это не нужно, так как достаточно подчеркнуть достоинства, которые у них уже есть. Красота в 18, в 30 и в 60 разная, но у каждой поры есть своя прелесть. В детстве мы копались в себе: уши не такие, нос не нравится, волосы прямые — закрутить, вьющиеся — выпрямить. Но в определенном возрасте мы принимаем и любим себя такими, какие мы есть.

Конечно, иногда нужно «освежить» образ — например, изменить стрижку или цвет волос. Но без фанатизма. Ведь иногда внешние изменения подталкивают ко внутренним. Подумайте: что бы вы хотели привнести в свою жизнь?

— Что должно быть в гардеробе у каждой женщины?

— Для начала я посоветовала бы всем провести инвентаризацию. Часто получается, что у нас есть 15 блуз и всего одна пара туфель. Или шесть юбок. Меня это всегда удивляло: зачем женщине столько юбок? Оставьте три и комбинируйте с блузами, жакетами и рубашками.

У каждой дамы должны быть юбка-карандаш и классические брюки. Преобладающая цветовая гамма — черный, темно-синий, серый. Отлично, если у вас есть платье-футляр, но не стоит забывать, что в ней отсутствуют рукава. А мои студентки закрывают плечи. В этом случае можно надеть жакет, накинуть палантин или платок.

Если покупаете жакет — советую брать однотонный, чтобы его можно было сочетать с юбкой, брюками и другой одеждой. Мужские рубашки можно комбинировать практически со всем, смело используйте их. Также советую вложить деньги в один хороший кашемировый свитер, чтобы он был удобен и подходил к созданию нескольких образов одновременно. Но за ним нужно тщательно ухаживать и не надевать под верхнюю одежду.

Хорошая пара туфель — это беспроигрышный вариант покупки. Пара темных и пара бежевых. Ну и конечно, вы не пожалеете, если вложите деньги в качественную сумку.

— Какие современные тренды вам импонируют?

— Меня радует, что в последнее время больше людей в сфере моды дают рекомендации дамам элегантного возраста — в том числе белорусские компании, которые обращают внимание на женщин 50+.

Например, мы сотрудничаем с «Калинкой». Одно из практических занятий курса проводим в их магазине. Каждой студентке выделяется 30-40 минут для создания образа, консультанты помогают подобрать одежду, мы занимаем одну из примерочных и экспериментируем.

Еще любим бренд одежды Volha. Мы дружим с создательницей проекта, студентки с удовольствием заказывают у нее одежду. Ведь всегда комфортно в вещах, которые шьют для тебя и под тебя.

— Есть ли тенденции, которые кажутся вам неуместными?

— Модные цвета — их всегда нужно выбирать с осторожностью. Из сезона в сезон дизайнеры привносят в коллекции новые яркие оттенки. И говорить, что эта яркость будет уместна для женщин 50+, я не стала бы. Сразу исключаем из гардероба все неоновые цвета.

Мои студентки очень любят черный, я тоже. Но он может подчеркивать недостатки, появляющиеся с возрастом: пигментные пятнышки, морщинки и сосудики. Исключать этот цвет не стоит: все нюансы можно исправить, если расположить ближе к лицу яркий аксессуар — например, брошь или платок.

— Каких рекомендаций придерживаться весной и летом?

— Это пора обновлений и легкости в образе. Не боимся оригинально использовать шарфы и платки. Погода переменчивая, но не обязательно надевать объемную вещь — можно завязать палантин, и это будет выглядеть стильно.

Желательно, чтобы темные тона присутствовали только в нижней части образа. Верх — пастельные тона. Обувь тоже не «тяжелая». Каблук должен быть невысоким и устойчивым.


— Вы даете консультации мужчинам?

— Мужчины часто спрашивают, когда я напишу курс и для них. Эта идея давно занимает меня. Сейчас я даю разовые консультации знакомым и своим студенткам, которые обращаются за советами для мужей. Я развиваюсь в этом направлении, многое изучаю про мужской стиль и надеюсь, что скоро смогу написать полноценный курс.

— Что станет следующей целью проекта «Элегантность вне возраста»?

— Фокус на других социальных группах. Например, меня интересует инклюзия. Прекрасно понимаю, что люди третьего возраста тоже входят в эту категорию, поэтому получаю специальное образование для работы в этой сфере. Успешным стал опыт проведения мастер-классов для онкопациенток. Это еще раз доказывает: неважно, какой у женщины диагноз и сколько ей лет, — она всегда стремится к прекрасному.

Фото предоставлено Оксаной Борисевич
 
Теги: Минск
 
 
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Автор проекта «Элегантность вне возраста» Оксана Борисевич: Неважно, сколько женщине лет, — она всегда стремится к прекрасному. Женщины красивы в любом возрасте....
 
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