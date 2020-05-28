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Страна здравого смысла: в Японии туристам будут платить за посещение страны
Источник материала: Партизан
В Японии иностранным туристам будут выдавать ежедневные ваучеры в размере 186 долларов, которые они смогут потратить во время отпуска в этой стране, сообщает
Таким образом правительство Японии планирует поддержать сферу туризма. Отмечается, что выделенные туристу средства должны покрывать до половины его расходов.
Чтобы получить ваучер, достаточно забронировать отель и купить билет в Японию. По прибытии в страну турист может потратить эти денежные средства на посещение ресторанов, баров и магазинов.
Программу по поддержке туризма планируется запустить с 1 июля. На реализацию этого проекта японское правительство выделит 12,5 млрд долларов.
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В Японии иностранным туристам будут выдавать ежедневные ваучеры в размере 186 долларов, которые они смогут потратить во время отпуска в этой стране, сообщает Kyodo News.
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