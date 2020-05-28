ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страна здравого смысла: в Японии туристам будут платить за посещение страны

28.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Японии иностранным туристам будут выдавать ежедневные ваучеры в размере 186 долларов, которые они смогут потратить во время отпуска в этой стране, сообщает Kyodo News.

Таким образом правительство Японии планирует поддержать сферу туризма. Отмечается, что выделенные туристу средства должны покрывать до половины его расходов.



Чтобы получить ваучер, достаточно забронировать отель и купить билет в Японию. По прибытии в страну турист может потратить эти денежные средства на посещение ресторанов, баров и магазинов.


Программу по поддержке туризма планируется запустить с 1 июля. На реализацию этого проекта японское правительство выделит 12,5 млрд долларов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии иностранным туристам будут выдавать ежедневные ваучеры в размере 186 долларов, которые они смогут потратить во время отпуска в этой стране, сообщает Kyodo News.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедь запутался в рыболовных сетях в Сенненском районе: ему помогли спасателям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика