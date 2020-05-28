У белорусского дальнобойщика в Нидерландах случился инсульт. Две недели его не могут доставить домой

Источник материала: Tut.by

«Папу надо срочно перевозить в Брест, он уже больше двух недель в больнице в Нидерландах, а мы вторую неделю решаем вопросы со страховой», — жалуется AUTO.TUT.BY брестчанка Надежда. Отец девушки работает дальнобойщиком, когда он был в рейсе в Нидерландах, у него произошел инсульт. Несмотря на его тяжелое состояние, вопрос с его отправкой в Беларусь долго не решался.



Фото с сайта компании «Веставто»

64-летний брестчанин Александр Малько всю жизнь работал водителем, последние годы — в дальнобое в фирме «Веставто». В очередной рейс в Германию он уехал 4 мая. С семьей мужчина ежедневно выходил на связь через мессенджеры: сообщал, что с ним все хорошо, уточнял, что купить домой. Последнее сообщение от него пришло близким 11 мая.

— 12 мая мы пишем папе — он молчит. Мы забеспокоились, мама начала звонить ему на рабочий номер: звонки проходят, но отец не отвечает, — рассказала о том, как развивались события дочь водителя Надежда.

А 14 мая девушке позвонили из фирмы отца и «попросили присесть», сразу стало понятно: хороших новостей ждать не приходится.

— Сотрудница компании сообщила, что папину фуру нашли в Нидерландах на парковке, а он сам лежал в кабине без сознания. Его доставили в больницу города Хелмонд, там поставили диагноз — обширный инсульт, парализация правой части тела, нарушение речи. У него на теле были пролежни, значит, лежал в авто он долго.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Александр Малько, как водитель-профессионал, был застрахован в компании «Белнефтестрах». Сразу, когда в компанию сообщили о несчастном случае, страховщики затребовали информацию из больницы Нидерландов о том, был ли водитель трезвым в момент инсульта.

Врачи такую информацию без согласия пациента предоставить не могли, но как его получить, если водитель в очень плохом состоянии?

Семья дальнобойщика обратились за помощью в белорусский МИД, те связали брестчан с консулом Беларуси в Нидерландах — Ириной Штурма. Благодаря ей близкие Александра узнали о состоянии здоровья главы семьи.

— Состояние папы стало лучше, он даже немного начал говорить. Консул сообщила ему, что нужно разрешить врачу сообщать о состоянии здоровья третьим лицам, в частности, страховщикам. Папа левша, поэтому он смог подписать все документы.

Когда состояние Александра стабилизировалось, встал вопрос о том, как перенаправить его в Беларусь. Эти траты должна взять на себя страховая компания. По рекомендации медиков доставку нужно осуществить авиатранспортом — для больного это наиболее безопасный вариант.

— Вот здесь и начались проблемы со страховой. Из компании постоянно приходят запросы в больницу с одними и теми же вопросами: как состояние пациента, можно ли осуществить его доставку домой наземным путем.

Из переписки врача с консулом

Уважаемая госпожа Штурма, спасибо за ваше письмо.

Прежде всего, я хотел бы сказать, что мне не нравится, как действует компания. На прошлой неделе я переписывался по почте более двадцати раз, и они снова и снова задают одни и те же вопросы. И каждый раз они меняют свое мнение: то они настаивают на наземной машине скорой помощи, и я согласен, то они говорят, что воздушная скорая помощь лучше, а теперь они снова полагают, что нужна наземная скорая помощь.

В чем проблема? Понимают ли они, что каждый день, когда эта дискуссия продолжается, пациент ждет и расстроен, что он не может поехать домой? Он в нашей больнице уже две недели. Я неоднократно говорил им: если транспортировка наземной машиной скорой помощи является единственным вариантом, вы должны понимать, что нужен специальный матрас и каждые четыре часа требуется смена положения больного из-за пролежней. Можно ли подобрать такой матрас для наземной скорой помощи? Если так, я дам согласие на этот вид транспорта. Как вы думаете, сколько времени в пути потребуется для скорой помощи на 2000 км? Если они могут гарантировать этот вид транспорта, я согласен.

Я надеюсь, что вы можете устроить это в ближайшее время, пациент и семья ждут.

Спасибо за помощь. Искренне Ваш, Йерун ван Диллен

Из больницы родственникам сообщили, что пациенту срочно нужна реабилитация — так как он начал немного говорить, его речь надо развивать, ценны именно эти первые дни.



Надежда общается с отцом по видеосвязи

— Медики больницы не могут с ним разговаривать: языковой барьер. Мы иногда звоним папе через интернет, разговариваем с ним. Но этого очень мало. Отец смог объяснить, что ему очень плохо, болит все тело, он боится, что не доживет до перелета…

В отчаянии Надежда сама начала искать возможность доставки отца домой. Узнала, что в 22 километрах от больницы есть аэропорт, из которого можно переправить Александра прямо в Брест чартерным рейсом. Время перелета — четыре часа, стоимость рейса около 13 тысяч евро. Эту информацию девушка отправила в «Белнефтестрах», но там ее проигнорировали.

— Страховая настаивала на наземном пути. При этом дорога составит 2 тысячи километров. Врач против: он сомневается, что будут созданы необходимые условия для перевозки. Тогда страховщики предложили отправить папу авиарейсом Амстердам — Минск. Но врач обращает внимание, что нужно выкупить три кресла рядом, чтобы уложить на них на специальном матрасе больного, также необходимо крепление для этого матраса.

Каждый день Надежда слышит один ответ из страховой: «Мы прорабатываем план транспортировки».

— Вчера я сказала, что сообщила о ситуации в СМИ. Тогда мне ответили, что предварительная эвакуация папы запланирована на 29 мая из ближайшего аэропорта.





Страховщики: «Репатриация не так быстро осуществляется»

— Мы понимаем, что в такой ситуации родственникам побыстрее хочется увидеть своего близкого человека. Но медицинская репатриация — дело не быстрое. Нам необходимо было отправить запросы в больницу, получить ответ. Заказать перевозку, скорую помощь, которая отвезет больного в стационар. Это все надо согласовывать, — сообщили в компании «Белнефтестрах».

По словам страховщиков, завтра Александр Малько самолетом вылетит из Нидерландов и будет доставлен в Брест.