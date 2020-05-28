Какая школа лучше: сельская или городская?

Источник материала: ОНТ

Какие сильные и слабые стороны есть у сельских и городских школ, и где учиться сложнее? Такие вопросы директоруАталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района СтаниславуВойничу адресовал ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков.

Станислав Войнич:«Представьте, что у вас только один одноклассник. Списать вы не сможете никогда в жизни. Вас пятеро – вы не спишете. Рассадить и проконтролировать очень легко. Приходится учиться. Есть, конечно, ребята, которые все равно не будут учиться. В городской школе ты можешь подсчитать, когда тебя спросят. В сельской – никогда в жизни. С точки зрения здоровой психики, конечно, деревенская школа лучше. Это сугубо мое мнение. Почему? Например, буллинг в деревенской школе ты редко встретишь. Там просто нет такой массы, которая может затоптать. В городской это есть. Городская школа дает больше возможностей из-за локации – ты можешь посещать те или иные кружки, секции, больше развиваться. В сельской школе – ты и учитель. Если родители могут себе позволить, они тебя будут вывозить, развивать. Но к нам, например, приезжает музыкальная школа, у нас работает спортивный зал, у нас театральный кружок был. У нас тоже есть возможности. Но в городе их больше».