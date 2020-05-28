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Какая школа лучше: сельская или городская?
Источник материала: ОНТ
Какие сильные и слабые стороны есть у сельских и городских школ, и где учиться сложнее? Такие вопросы директоруАталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района СтаниславуВойничу адресовал ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
ФОТО: pixabay.com
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Какие сильные и слабые стороны есть у сельских и городских школ, и где учиться сложнее? Такие вопросы директоруАталезского учебно-педагогического комплекса...
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