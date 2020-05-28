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В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком

28.05.2020 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Япония не будет платить туристам за пребывание в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию о том, что Токио планирует выдавать иностранцам соответствующие ваучеры, опровергло местное агентство по туризму.

В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком

Ранее ряд японских и западных СМИ сообщали о том, что путешественникам будут выплачивать 185 долларов за каждый день, проведенный в стране. Якобы таким необычным способом власти намерены возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию.

В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком

Теперь же выяснилось, что речь шла лишь о внутреннем туризме. Социальная программа будет распространяться только на граждан Японии.

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Новости Японии. Япония не будет платить туристам за пребывание в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию о том, что Токио планирует...
 
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