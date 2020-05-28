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В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников

28.05.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников

Волнительный момент для очень востребованных сейчас выпускников – студентов Витебского медицинского университета. В этом году из вуза выпускаются около 800 молодых специалистов, почти половина из них останется работать в родном регионе.

Сегодня финальный вердикт для 39 выпускников – в присутствии министра здравоохранения, ведь основной этап распределения состоялся раньше. Большинство молодых врачей с принятым комиссией решением согласились и уже знают, где будут работать. А вот обстоятельства у перераспределяемых разные: у кого-то семья сменила место жительства, кто-то хочет работать рядом с супругом, а кто-то, к примеру, решил сменить профиль, в том числе под влиянием нынешней эпидситуации. 

Многие из выпускников витебского вуза прошлых лет сегодня оказались на «передовой» борьбы с COVID-19. Большинство из нынешних – подхватят эстафету, в том числе и в родных городах, куда уедут по распределению.   

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Волнительный момент для очень востребованных сейчас выпускников – студентов Витебского медицинского университета. В этом году из вуза выпускаются около 800...
 
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