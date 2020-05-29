Кравчук: «Вопрос строительства нового стадиона «Динамо» Брест находится на этапе согласования места»

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук ответил на запрос о строительстве нового стадиона в Бресте.

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«По существу вашего обращения, поступившего в Брестский городской исполнительный комитет по вопросу, касающемуся перспектив строительства нового футбольного стадиона «Динамо» Брест, сообщаем следующее.

В настоящее время рассмотрение вопроса строительства нового футбольного стадиона «Динамо» Брест в г. Бресте находится на этапе согласования места для размещения объекта.

Учитывая вышеуказанное, получение информации о месте расположении данного стадиона, сроках строительства, планируемых объемах инвестиций будет возможным после заключения соответствующего инвестиционного договора потенциальным инвестором с Брестским областным исполнительным комитетом», – говорится в сообщении.