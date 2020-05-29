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Подобрали для вас достойные романтические комедии на выходные
Источник материала: Tut.by
Иногда совсем не хочется мучить себя тяжелыми драмами или непонятным авторским кино. Тем более сейчас, когда начинаются теплые деньки и тянет как можно больше отдыхать и как можно меньше забивать голову. Идеальный вариант для таких вечеров — романтические комедии. И посмеетесь, и переживете удивительную киношную историю любви. AFISHA.TUT.BY рассказывает о нескольких хороших ромкомах, и, если для вас это важно, у всех из них рейтинг на «Кинопоиске» выше 7.
«Эта дурацкая любовь» (2011)
Режиссер: Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Почему смотрим
Во-первых, в этом фильме идеальная пропорция любви и юмора: есть места, где будет реально смешно, а есть — где очень трогательно. Во-вторых, здесь снялась прямо-таки россыпь известных актеров, а это всегда как-то греет душу. В-третьих, жизненная история героев очень похожа на некоторые истории из нашей жизни. Сейчас объясним.
Главный герой — Кол Уивер — семейный мужчина категории «40+». Вроде у него все супер: дети, работа, дом, жена-красавица. Вместе они еще со школы. Вот только бытовуха ей как-то наскучила, и она решилась на измену. В ней же и призналась Колу, сообщив о разводе. После этого герою ничего не остается делать, как пытаться из «так себе варианта», который не был на свиданиях очень давно, превратиться в крутого мачо. Подробности смотрите в фильме, но вы уже поняли: процесс будет смешным, а конец — счастливым.
«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)
Режиссер: Вуди Аллен
Почему смотрим
Это самый свежий фильм мастера ромкомов Вуди Аллена. Недавно он засветился в
Полную рецензию на «Дождливый день в Нью-Йорке» от нашего кинокритика читайте
«Мистер и миссис Смит» (2005)
Режиссер: Даг Лайман
Почему смотрим
Фильм, который успел увековечить парочку «Бранджелина» до их
Только учтите, что здесь будут еще элементы боевика. Ведь по сюжету мистер и миссис Смит — это молодая женатая пара. Но и у мужа, и у жены есть секретик: они тайно работают наемными убийцами. И вот однажды они становятся киллерами, которых заказали друг другу. Что из этого вышло — увидите в кино.
«Руби Спаркс» (2012)
Режиссер: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Почему смотрим
Не самое распиаренное кино с незаурядными актерами: в главных ролях — Пол Дано и Зои Казан. Она же, кстати, единолично написала сценарий для фильма. По сюжету молодой писатель сталкивается с творческим кризисом. После первых успехов новый роман никак не дается, девушки тоже «прокидывают» его. От безвыходности герой придумывает себе идеал девушки, называя ее Руби Спаркс. Через неделю ровно такая же живая Руби Спаркс появляется прямо в его доме. Такая вот фантастическая история.
Тотальной «ржомбы» здесь не будет: это, скорее, просто очень милый фильм, а кое-где даже будет чуточку грустно. Но, уверяем, на слезы вас вряд ли пробьет. Так что если вам надоели приевшиеся актеры, но все еще хочется чего-то простого и понятного, этот вариант — лучший.
«Влюблен по собственному желанию» (1982)
Режиссер: Сергей Микаэлян
Почему смотрим
Блистательный Олег Янковский в этом фильме сыграл тунеядца, который в прошлом был спортсменом. Но теперь его жизнь, как вы понимаете, пошла под откос. С надеждой на чудо он звонит случайной знакомой, только попадает на очень солидную даму-библиотекаршу, которая рьяно пытается помочь всем, кому нужно. А еще она понимает, что подвернулся хоть какой-то мужчина, и начинает усиленно стараться влюбить их друг в друга, используя специальный тренинг.
Даже если вы не фанат советского кино из-за его несовременных интерьеров и образов, этот фильм — компромисс между современными картинами и более старыми. Здесь вроде бы звучит эта милая музыка, которая ассоциируется с СССР, но при этом герои щеголяют в джинсах и носят модные сумки, как будто 90-е наступили раньше времени. Короче, максимально приближенная к нашей жизни романтическая комедия без голливудского лоска.
«Реальная любовь» (2003)
Режиссер: Ричард Кертис
Почему смотрим
Этому фильму удалось получить статус легендарного ромкома, хотя ему всего-то 17 лет — по меркам киноиндустрии не так уж много. И здесь тоже, как и в «Этой дурацкой любви», снялось немало именитых актеров — многих из них мы даже не указали выше. Впрочем, вы без труда узнаете их из трейлера, если еще ни разу не видели «Реальную любовь». А если видели — почему бы не пересмотреть?
Сюжет фильма не целостный, а складывается из нескольких отдельных историй симпатии и влюбленностей. Один нюанс — все они начинаются за пять недель до Рождества, соответственно, кино считается как бы приуроченным к этому празднику. Но мы считаем, что главное здесь не это, а чувства. Тем более что фильм получился не ванильный: если верить мнениям людей в интернете, то от «Реальной любви» не тошнит даже самых брутальных мужиков.
«Как украсть миллион» (1966)
Режиссер: Уильям Уайлер
Почему смотрим
Здесь играет Одри Хепберн! Ладно, не только поэтому. Просто это действительно годное кино 1966 года, которое заставит вас улыбнуться даже в 2020-м. Вкратце: молодой дочери миллионера нужно выкрасть одну картину из музея. Работа была подделкой, которую сделал отец девушки: у него было весьма странное хобби — копировать произведения искусства. На авантюру героиня решается вместе с напарником, который тоже появился неспроста. Приключения парочки — комедийная часть.
Романтическая же состоит в том, что между подельниками завязывается странная связь, которая уж очень напоминает зарождающуюся влюбленность. Ну и действие всего фильма происходит в Париже. Что еще нужно для добротного ромкома?
Если все-таки вы хотите посмотреть что-то другое
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Погода хорошая, настроение - тоже, и хочется чего-нибудь легкого и жизнеутверждающего? Мы тут как тут: собрали для вас весьма достойные романтические комедии....
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