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Цепкало: Договор о создании Союзного государства Беларуси и РФ требует корректировки

29.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-директор Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало , который претендует на пост президента Беларуси, заявил, что Договор о создании Союзного государства Беларуси и России требует корректировки.




"Мой ответ был бы такой (если бы он стал президентом - ИФ), что договор о создании Союзного государства был заключен в абсолютно других исторических условиях, он требует серьезной корректировки", - сказал Цепкало в видео-интервью порталу tut.by.

По его словам, "надо садится и разговаривать". "Есть интересы России, которая имеет огромные запасы природных ресурсов, нефти, газа и есть специфические интересы Беларуси, как страны которая ничего этого не имеет", - отметил претендент в кандидаты.

Цепкало также заявил, что против введения единой валюты с РФ. "Вопрос о единой валюте решен быть не может в той постановке, которая существует сейчас. Он не может быть решен, если Беларусь не будет равноправно влиять на процесс", - сказал он.

"У нас должна быть самостоятельная повестка дня,самостоятельная экономическая политика, самостоятельная финансовая политика, налоговая политика", - добавил претендент в кандидаты.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экс-директор Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало , который претендует на пост президента Беларуси, заявил, что Договор о создании Союзного государства...
 
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