Цепкало: Договор о создании Союзного государства Беларуси и РФ требует корректировки













tut.by. "Мой ответ был бы такой (если бы он стал президентом - ИФ), что договор о создании Союзного государства был заключен в абсолютно других исторических условиях, он требует серьезной корректировки", - сказал Цепкало в видео-интервью порталу





По его словам, "надо садится и разговаривать". "Есть интересы России, которая имеет огромные запасы природных ресурсов, нефти, газа и есть специфические интересы Беларуси, как страны которая ничего этого не имеет", - отметил претендент в кандидаты.





Цепкало также заявил, что против введения единой валюты с РФ. "Вопрос о единой валюте решен быть не может в той постановке, которая существует сейчас. Он не может быть решен, если Беларусь не будет равноправно влиять на процесс", - сказал он.





"У нас должна быть самостоятельная повестка дня,самостоятельная экономическая политика, самостоятельная финансовая политика, налоговая политика", - добавил претендент в кандидаты.







