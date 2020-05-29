Тышкевич: Белорусской власти следует изучить опыт Украины, и идти решать «газовый вопрос» с Россией в Стокгольмский арбитраж









Аналитик Украинского института будущего подчеркнул, что дорогим российским газом недовольна не только белорусская оппозиция, но и сам Александр Лукашенко.





Между тем стоимость российского газа для Беларуси завязана на цены для Ямало-Ненецкого АО. Одно время там были низкие цены, и соответствующий контракт являлся выгодным для белорусов. Между тем сейчас рядовой потребитель в ЯНАО платит за «голубое топливо» больше, чем среднестатистический украинец. Газпром делает деньги, где только может, и явно не собирается заниматься благотворительностью.





Также следует учитывать, что для Беларуси цена газа в ЯНАО - это базовая величина, к которой добавляются разного рода дополнительные платежи. Условия договора таковы, что белорусы не смогут покупать газ у РФ дешевле, чем по 70 долларов за 1 тысячу кубов. Правда, россияне заявили, что возникшие споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Соответственно, белорусской власти следует изучить опыт Украины, и отправляться решать «газовый вопрос» с РФ в столицу Швеции.