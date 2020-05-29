﻿ Тышкевич: Белорусской власти следует изучить опыт Украины, и идти решать «газовый вопрос» с Россией в Стокгольмский арбитраж. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тышкевич: Белорусской власти следует изучить опыт Украины, и идти решать «газовый вопрос» с Россией в Стокгольмский арбитраж

29.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинский политолог Игорь Тышкевич напомнил на своем YouTube-канале, что Беларусь сегодня покупает у России природный газ по слишком высокой цене.



Аналитик Украинского института будущего подчеркнул, что дорогим российским газом недовольна не только белорусская оппозиция, но и сам Александр Лукашенко.

Между тем стоимость российского газа для Беларуси завязана на цены для Ямало-Ненецкого АО. Одно время там были низкие цены, и соответствующий контракт являлся выгодным для белорусов. Между тем сейчас рядовой потребитель в ЯНАО платит за «голубое топливо» больше, чем среднестатистический украинец. Газпром делает деньги, где только может, и явно не собирается заниматься благотворительностью.

Также следует учитывать, что для Беларуси цена газа в ЯНАО - это базовая величина, к которой добавляются разного рода дополнительные платежи. Условия договора таковы, что белорусы не смогут покупать газ у РФ дешевле, чем по 70 долларов за 1 тысячу кубов. Правда, россияне заявили, что возникшие споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Соответственно, белорусской власти следует изучить опыт Украины, и отправляться решать «газовый вопрос» с РФ в столицу Швеции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский политолог Игорь Тышкевич напомнил на своем YouTube-канале, что Беларусь сегодня покупает у России природный газ по слишком высокой цене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Союз биатлонистов не утвердил работавшего в Беларуси Королькевича старшим тренером сборной России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика