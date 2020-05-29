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Не только стадион и бассейн. Вот какой еще один крупный комплекс Китай строит в Минске

29.05.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали про строительные проекты, которые Китай реализует в Беларуси и разных странах, а также о том, зачем КНР все это надо. А сегодня мы отдельно остановимся еще на одном объекте, который возводит китайская госкорпорация в Минске. Речь про многофункциональный комплекс «Жемчужина» недалеко от станций метро «Петровщина» и «Михалово». Что это за история, как сейчас выглядит объект и что со сроками его сдачи — в материале REALTY.TUT.BY.


Изображение: «Архитектурная мастерская 7»

Что это за история?

В 1990 году в переулке Софьи Ковалевской возле улицы Семашко начали строить многофункциональный комплекс. Делалось это тогда гаражно-строительным кооперативом «Лада». Тут хотели создать многоуровневый паркинг, станцию техобслуживания и салон по продаже автомобилей. Но в конце 90-х объект превратился в долгострой, а в 2007 «Лада» стала банкротом. В итоге в том же году объект продали с аукциона, но новый инвестор тут ничего тоже не построил.

А в 2016 году недострой перешел в собственность зарегистрированной в Беларуси компании «СИГИКОП Девелоп», которая является дочерней структурой строительно-инвестиционной корпорации провинции Ганьсу КНР («СИГИКОП»).

Что тут построят?

Теперь эта компания перестраивает объект в многофункциональный комплекс под названием G-S PLAZA «Жемчужина». Тут должна быть гостиница и офисные площади. Как сообщалось ранее, инвестиции составят около 30 млн долларов. Изначально проект планировали реализовать до 2020 года, а потом перенесли на 2020 год. Но сегодня дела на стройке обстоят вот так:






Очевидно, что завершить тут все работы в 2020 году нереально. Как следует из госрегистра недвижимого имущества Беларуси, в конце апреля Мингорисполком продлил китайцам срок права временного пользования земельным участком под перестраиваемым недостроем до конца мая 2023 года.

Как стало известно REALTY.TUT.BY, за продлением сроков строительства «СИГИКОП Девелоп» в горисполком пока не обращалась. В самой «СИГИКОП Девелоп» воздержались от комментариев. Но зато известно, что выглядеть «Жемчужина» должна будет вот так:


Изображение: «Архитектурная мастерская 7»

Изображение: «Архитектурная мастерская 7»

Изображение: «Архитектурная мастерская 7»

Что это за «СИГИКОП» и что она построила в других странах?

Строительно-инвестиционная корпорация китайской провинции Ганьсу («СИГИКОП») занимается разными видами деятельности: строит, импортирует и экспортирует товары, а также занимается предоставлением трудовых услуг.

С 1978 года эта китайская госкомпания работает в более чем 40 странах Азии, Африки и Океании. Вот примеры того, что она построила:


Здание парламента в Гане. Изображение с сайта cgicop-bel.by

Музей провинции Ганьсу. Изображение с сайта cgicop-bel.by

Вторая больница при Ланьчжоуском университете. Изображение с сайта cgicop-bel.by

В Беларуси же с 2016 года существует дочерняя компания корпорации — «СИГИКОП-Бел», в структуру которой входят строительное, торговое, архитектурное и туристическое подразделения. В 2017 году «СИГИКОП-Бел» стала резидентом «Великого камня».

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Теги: Минск
 
 
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Многофункциональный комплекс находится в районе улицы Семашко.
 
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