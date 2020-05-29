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Не только стадион и бассейн. Вот какой еще один крупный комплекс Китай строит в Минске
Источник материала: Tut.by
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Что это за история?
В 1990 году в переулке Софьи Ковалевской возле улицы Семашко начали строить многофункциональный комплекс. Делалось это тогда гаражно-строительным кооперативом «Лада». Тут хотели создать многоуровневый паркинг, станцию техобслуживания и салон по продаже автомобилей. Но в конце 90-х объект превратился в долгострой, а в 2007 «Лада» стала банкротом. В итоге в том же году объект продали с аукциона, но новый инвестор тут ничего тоже не построил.
А в 2016 году недострой перешел в собственность зарегистрированной в Беларуси компании «СИГИКОП Девелоп», которая является дочерней структурой строительно-инвестиционной корпорации провинции Ганьсу КНР («СИГИКОП»).
Что тут построят?
Теперь эта компания перестраивает объект в многофункциональный комплекс под названием G-S PLAZA «Жемчужина». Тут должна быть гостиница и офисные площади. Как сообщалось ранее,
Очевидно, что завершить тут все работы в 2020 году нереально. Как следует из госрегистра недвижимого имущества Беларуси, в конце апреля Мингорисполком продлил китайцам срок права временного пользования земельным участком под перестраиваемым недостроем до конца мая 2023 года.
Как стало известно REALTY.TUT.BY, за продлением сроков строительства «СИГИКОП Девелоп» в горисполком пока не обращалась. В самой «СИГИКОП Девелоп» воздержались от комментариев. Но зато известно, что выглядеть «Жемчужина» должна будет вот так:
Что это за «СИГИКОП» и что она построила в других странах?
Строительно-инвестиционная корпорация китайской провинции Ганьсу («СИГИКОП») занимается разными видами деятельности: строит, импортирует и экспортирует товары, а также занимается предоставлением трудовых услуг.
С 1978 года эта китайская госкомпания работает в более чем 40 странах Азии, Африки и Океании. Вот примеры того, что она построила:
В Беларуси же с 2016 года существует дочерняя компания корпорации — «СИГИКОП-Бел», в структуру которой входят строительное, торговое, архитектурное и туристическое подразделения. В 2017 году «СИГИКОП-Бел» стала резидентом «Великого камня».
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Многофункциональный комплекс находится в районе улицы Семашко.
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