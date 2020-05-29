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Союз биатлонистов не утвердил работавшего в Беларуси Королькевича старшим тренером сборной России

29.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старшим тренером мужской сборной России по биатлону утвержден Юрий Каминский, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Решение было принято на заседании правления СБР в четверг.

Михаил Шашилов утвержден старшим тренером женской национальной команды. В составе тренерского штаба женской команды вошел Виталий Норицын, который, как сообщалось ранее в СМИ, вместе с Александром Касперовичем (личный тренер российского биатлониста Александра Логинова) получил приглашение работать со сборной Болгарии.

Кроме этого, вице-президент СБР Валерий Польховский включен в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон 2020-2021.

20 апреля сообщалось, что старшим тренером мужской национальной команды стал Роберт Кабуков, которому должны были помогать Максим Максимов и Артем Истомин. Старшим тренером женской сборной, в свою очередь, тогда был утвержден Владимир Королькевич с помощником Николаем Загурским.

Ранее Королькевич работал со сборной Беларуси по биатлону.
 
 
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Старшим тренером мужской сборной России по биатлону утвержден Юрий Каминский, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
 
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