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Последние звонки прозвенят 29 мая в школах Минска
Источник материала: ОНТ
Учебный год на исходе и сегодня последние звонки прозвенят в столичных школах для учеников 9-х и 11-х классов.
Торжественная и важная для учащихся, педагогов и родителей традиция не отменяется. Всё пройдёт с соблюдением необходимых мер предосторожности. Как именно будут проходить последние звонки в каждой отдельно взятой школе – определяют администрации учебных заведений совместно с родительскими комитетами.
А уже завтра, 30 мая, торжественные линейки пройдут во всех остальных регионах страны.
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Учебный год на исходе и сегодня последние звонки прозвенят в столичных школах для учеников 9-х и 11-х классов. Торжественная и важная для учащихся, педагогов и...
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