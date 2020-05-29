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Последние звонки прозвенят 29 мая в школах Минска

29.05.2020 08:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последние звонки прозвенят 29 мая в школах Минска

Учебный год на исходе и сегодня последние звонки прозвенят в столичных школах для учеников 9-х и 11-х классов.

Торжественная и важная для учащихся, педагогов и родителей традиция не отменяется. Всё пройдёт с соблюдением необходимых мер предосторожности. Как именно будут проходить последние звонки в каждой отдельно взятой школе – определяют администрации учебных заведений совместно с родительскими комитетами.

А уже завтра, 30 мая, торжественные линейки пройдут во всех остальных регионах страны.

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Учебный год на исходе и сегодня последние звонки прозвенят в столичных школах для учеников 9-х и 11-х классов. Торжественная и важная для учащихся, педагогов и...
 
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